«Бал прессы — 2012»: до окончания приёма работ осталась неделя

Участие в конкурсе «Бал прессы — 2012» могут принять представители теле-, радио-, печатных и интернет-СМИ, прислав работы, опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2012 года. Заявку на участие можно подать через официальный сайт конкурса www.balpress.ru.