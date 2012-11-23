«Бал прессы — 2012»: до окончания приёма работ осталась неделя

Posted 23 ноября 2012,, 05:09
Published 23 ноября 2012,, 05:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В нынешнем году конкурс покажет уровень развития деловой журналистики Черноземья. Конкурсантам предстоит побороться за звание лучшего в номинациях: «От лёгкого к тяжёлому», START-UP, «Реформирование ЖКХ», «Большая стройка», «Четвёртая власть», «Бизнес-гуру», «Большие деньги», «Социальный бизнес».
Участие в конкурсе «Бал прессы — 2012» могут принять представители теле-, радио-, печатных и интернет-СМИ, прислав работы, опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2012 года. Заявку на участие можно подать через официальный сайт конкурса www.balpress.ru.
В жюри вошли эксперты, являющиеся специалистами в журналистской среде Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Орла и Тамбова. В соответствии с возложенными функциями оно оценит работы конкурсантов путём тайного голосования.
Победителей конкурса объявят в торжественной обстановке 14 декабря.