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Posted 23 ноября 2012,, 05:09

Published 23 ноября 2012,, 05:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Бал прессы — 2012»: до окончания приёма работ осталась неделя

23 ноября 2012, 05:09
1 декабря завершается приём материалов для участия в ежегодном межрегиональном конкурсе журналистских работ «Бал прессы — 2012».
Сюжет
Конкурс

В нынешнем году конкурс покажет уровень развития деловой журналистики Черноземья. Конкурсантам предстоит побороться за звание лучшего в номинациях: «От лёгкого к тяжёлому», START-UP, «Реформирование ЖКХ», «Большая стройка», «Четвёртая власть», «Бизнес-гуру», «Большие деньги», «Социальный бизнес».

Участие в конкурсе «Бал прессы — 2012» могут принять представители теле-, радио-, печатных и интернет-СМИ, прислав работы, опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2012 года. Заявку на участие можно подать через официальный сайт конкурса www.balpress.ru.

В жюри вошли эксперты, являющиеся специалистами в журналистской среде Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Орла и Тамбова. В соответствии с возложенными функциями оно оценит работы конкурсантов путём тайного голосования.

Победителей конкурса объявят в торжественной обстановке 14 декабря.

#Новости#Культура#Конкурс#Мария#Татьяна Косицына#Бал прессы—2012
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