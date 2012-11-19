В Белгородской области создали Народную палату

Posted 19 ноября 2012,, 09:36
Published 19 ноября 2012,, 09:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Палата созвана по инициативе организации «Гражданское собрание». Её лидер Владимир Бабин стал председателем всей Народной палаты Белгородской области, куда вошли представители 14 организаций и партий. Как говорится в сообщении «Гражданского собрания», палата призвана «объединить весь спектр мнений белгородской общественности» и «вырабатывать предложения, направленные на решение актуальных проблем, стоящих перед обществом».
Среди политических партий в Народную палату вошли представители «Единой России», ЛДПР, «Патриотов России», «Гражданской силы», «Родины», «Правого дела», «Коммунистов России». В стане общественных организаций помимо «Гражданского собрания» в новое общественно-политическое объединения согласились войти областное объединение организации профсоюзов, реготделения Российского союза молодёжи, Российского союза ветеранов Афганистана, движения «За права человека». Пополнили список общество «Знание» и областной совет женщин.
Несмотря на то что в палату вошли делегаты сразу от нескольких партий, довольно значимые политические силы - реготделения КПРФ («Коммунисты России» — другая партия — прим. ред.) и «Справедливая Россия» — в Народной палате представлены не будут.