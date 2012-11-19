В Белгородской области создали Народную палату

Палата созвана по инициативе организации «Гражданское собрание». Её лидер Владимир Бабин стал председателем всей Народной палаты Белгородской области, куда вошли представители 14 организаций и партий. Как говорится в сообщении «Гражданского собрания», палата призвана «объединить весь спектр мнений белгородской общественности» и «вырабатывать предложения, направленные на решение актуальных проблем, стоящих перед обществом».