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Posted 16 ноября 2012,, 08:18

Published 16 ноября 2012,, 08:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область на 62-м месте в России по стоимости услуг сотовой связи

16 ноября 2012, 08:18
Компания ComNews Research исследовала цены на услуги сотовой связи в 2012 году по сравнению с 2012 годом.

В целом по дороговизне сотовой связи, согласно оценке аналитиков ComNews Research, Белгородская область находится на 62-м месте из 80 попавших в исследование регионов. Ещё два года назад регион в аналогичном рейтинге располагался на 64-й позиции. Количество GSM-операторов в области с 2010 года не изменилось - их по-прежнему четверо.

Самыми дорогими по связи российскими регионами являются Москва с Подмосковьем, Якутия, а также Сахалинская область. Наиболее низкие в стране цены на услуги сотовых операторов в Томской, Липецкой и Астраханской областях.

Кроме того, в компании исследовали стоимость набора услуг трёх видов: малой, средней и дорогой корзин. В рейтинге малых корзин, т. е. категория тарифов с низкой стоимостью услуг, Белгородская область заняла 10-е место по дешевизне с показателем 76 рублей. Лидером в этом рейтинге стала Адыгея со стоимостью малой корзины 43 рубля.

Общий уровень цен на услуги сотовой связи в России в 2012 году выравнивается по сравнению с 2010 годом, а самые низкие тарифы в среднем по стране за прошедшие два года снизились на 34 %. «В отдельных регионах России пользователю достаточно иметь на балансе 50 руб., чтобы всё время оставаться на связи, в то время как ещё два года назад эта цифра была в пределах 80 рублей. Эти изменения обусловлены маркетинговой политикой операторов, направленной на снижение или выравнивание уровня цен на услуги сотовой связи и конкурентной ситуацией, сложившейся в российских регионах», - говорится в сообщении ComNews Research.

#Новости#Экономика#Мария#Сотовая связь#Оператор#Мобильный
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