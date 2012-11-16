Белгородская область на 62-м месте в России по стоимости услуг сотовой связи

Общий уровень цен на услуги сотовой связи в России в 2012 году выравнивается по сравнению с 2010 годом, а самые низкие тарифы в среднем по стране за прошедшие два года снизились на 34 %. «В отдельных регионах России пользователю достаточно иметь на балансе 50 руб., чтобы всё время оставаться на связи, в то время как ещё два года назад эта цифра была в пределах 80 рублей. Эти изменения обусловлены маркетинговой политикой операторов, направленной на снижение или выравнивание уровня цен на услуги сотовой связи и конкурентной ситуацией, сложившейся в российских регионах», - говорится в сообщении ComNews Research.