Белгородская область на 62-м месте в России по стоимости услуг сотовой связи

Posted 16 ноября 2012,, 08:18
Published 16 ноября 2012,, 08:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В целом по дороговизне сотовой связи, согласно оценке аналитиков ComNews Research, Белгородская область находится на 62-м месте из 80 попавших в исследование регионов. Ещё два года назад регион в аналогичном рейтинге располагался на 64-й позиции. Количество GSM-операторов в области с 2010 года не изменилось - их по-прежнему четверо.
Самыми дорогими по связи российскими регионами являются Москва с Подмосковьем, Якутия, а также Сахалинская область. Наиболее низкие в стране цены на услуги сотовых операторов в Томской, Липецкой и Астраханской областях.
Кроме того, в компании исследовали стоимость набора услуг трёх видов: малой, средней и дорогой корзин. В рейтинге малых корзин, т. е. категория тарифов с низкой стоимостью услуг, Белгородская область заняла 10-е место по дешевизне с показателем 76 рублей. Лидером в этом рейтинге стала Адыгея со стоимостью малой корзины 43 рубля.
Общий уровень цен на услуги сотовой связи в России в 2012 году выравнивается по сравнению с 2010 годом, а самые низкие тарифы в среднем по стране за прошедшие два года снизились на 34 %. «В отдельных регионах России пользователю достаточно иметь на балансе 50 руб., чтобы всё время оставаться на связи, в то время как ещё два года назад эта цифра была в пределах 80 рублей. Эти изменения обусловлены маркетинговой политикой операторов, направленной на снижение или выравнивание уровня цен на услуги сотовой связи и конкурентной ситуацией, сложившейся в российских регионах», - говорится в сообщении ComNews Research.