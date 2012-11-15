Сегодня Александр Емельяненко сойдётся с Джеффом Монсоном

Posted 15 ноября 2012,, 13:59
Published 15 ноября 2012,, 13:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Юбилейный турнир по смешанным единоборствам пройдёт вечером 15 ноября на ринге санкт-петербургского Ледового дворца. В рамках спортивного праздника состоится финал M-1 Selection в тяжёлом весе, а также несколько громких титульных поединков. Главным же боем вечера станет схватка россиянина, уроженца Старого Оскола Александра Емельяненко с известным американским бойцом Джеффом Монсоном.
Накануне поединка спортсмены прошли традиционную процедуру взвешивания. Оказалось, что Емельяненко тяжелее своего соперника больше чем на 7 кг — 116,2 кг против 108,9 кг.
Сам же Александр не стал придавать значения своему преимуществу в весе. «Для меня не принципиальна разница в весе. Это моя весовая категория, которую я не делю на граммы или килограммы, на рост или другие внешние данные спортсмена. Мы в одной весовой категории. А какая разница в весе между нами, меня не интересует», — заявил россиянин агентству «Р-Спорт».
Джефф Монсон, говоря о положительных сторонах россиянина, отметил, что ему существенно поможет наличие в его команде брата Фёдора. «Александр Емельяненко — очень опытный соперник, прошедший через много тяжелых боёв с серьёзными бойцами, например в PRIDE. Биться с ним будет непросто. Дополнительно осложняет для меня ситуацию присутствие брата в его углу. Наличие Фёдора даст ему большое преимущество», — цитирует Монсона «Советский спорт».
Главные бои турнира в прямом эфире покажет телеканал «Россия 2», начало — в 20:00 по московскому времени. Канал «Бойцовский клуб» и портал Sportbox.ru начнут трансляции в 18:35.