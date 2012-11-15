Сегодня Александр Емельяненко сойдётся с Джеффом Монсоном

Сам же Александр не стал придавать значения своему преимуществу в весе. «Для меня не принципиальна разница в весе. Это моя весовая категория, которую я не делю на граммы или килограммы, на рост или другие внешние данные спортсмена. Мы в одной весовой категории. А какая разница в весе между нами, меня не интересует», — заявил россиянин агентству «Р-Спорт».