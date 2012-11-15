Региональный проект «Народная экспертиза» обзавёлся собственным сайтом

Posted 15 ноября 2012,, 11:09
Published 15 ноября 2012,, 11:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что главная цель проекта «Народная экспертиза» — предоставить каждому белгородцу возможность выступить с идеей по улучшению качества жизни и развитию области в целом. Сайт проекта народ-эксперт.рф позволит сделать это в интерактивном режиме.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, после регистрации на сайте каждый пользователь может разместить для всеобщего обсуждения идею, которая, по его мнению, будет направлена на решение какой-либо актуальной проблемы. Идеи, которые получат наибольшую поддержку, будут переданы в экспертные комиссии отраслевых департаментов правительства области, где определят возможность их реализации. Авторы проектов при желании смогут также сами принимать участие в их реализации.
Голосование по каждой идее проводится среди самих пользователей сайта. Как отмечают в департаменте кадровой политики области, голосование по той или иной инициативе не будет сводиться к сбору «лайков». Рейтинг каждого пользователя и ценность его голоса будут определяться числом инициированных автором идей и уровнем их поддержки. Ранжироваться ценность голосов будет по сложной математической формуле, применённой разработчиками сайта из БГТУ им. В. Г. Шухова.
Белгородцы, не имеющие доступа к Интернету, смогут передать свои идеи с помощью специальных ящиков для сбора инициатив, размещённых во всех муниципальных образованиях. Затем собранные инициативы будут выставлены на сайт. Более подробно с возможностями проекта «Народная экспертиза» можно ознакомиться на сайте народ-эксперт.рф в разделе «О проекте». Информация о проекте «Народная экспертиза» представлена также в социальной сети «Вконтакте» .