Региональный проект «Народная экспертиза» обзавёлся собственным сайтом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, после регистрации на сайте каждый пользователь может разместить для всеобщего обсуждения идею, которая, по его мнению, будет направлена на решение какой-либо актуальной проблемы. Идеи, которые получат наибольшую поддержку, будут переданы в экспертные комиссии отраслевых департаментов правительства области, где определят возможность их реализации. Авторы проектов при желании смогут также сами принимать участие в их реализации.



Голосование по каждой идее проводится среди самих пользователей сайта. Как отмечают в департаменте кадровой политики области, голосование по той или иной инициативе не будет сводиться к сбору «лайков». Рейтинг каждого пользователя и ценность его голоса будут определяться числом инициированных автором идей и уровнем их поддержки. Ранжироваться ценность голосов будет по сложной математической формуле, применённой разработчиками сайта из БГТУ им. В. Г. Шухова.