Студентов-фотографов приглашают к участию в конкурсе «Через тернии к звёздам»

Фотографы состязаются в трёх номинациях: «Студент всегда отчаянный романтик», «Твори добро» и «Задавленные гранитом науки». Предусмотрена и дополнительная номинация для преподавателей «Сердце, отданное студентам». Работы будут приниматься до 16 ноября включительно.