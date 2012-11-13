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Posted 13 ноября 2012,, 12:07

Published 13 ноября 2012,, 12:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студентов-фотографов приглашают к участию в конкурсе «Через тернии к звёздам»

13 ноября 2012, 12:07
Белгородский городской союз студентов объявил о начале фотоконкурса, приуроченного к Международному дню студентов.
Сюжет
Конкурс

Фотографы состязаются в трёх номинациях: «Студент всегда отчаянный романтик», «Твори добро» и «Задавленные гранитом науки». Предусмотрена и дополнительная номинация для преподавателей «Сердце, отданное студентам». Работы будут приниматься до 16 ноября включительно.

Участнику конкурса необходимо разместить свои фотоработы в специальном альбоме группы Белгородского городского союза студентов в социальной сети «Вконтакте». Победителей ждут памятные призы, сообщает пресс-служба администрации города.

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