Студентов-фотографов приглашают к участию в конкурсе «Через тернии к звёздам»

Posted 13 ноября 2012,, 12:07
Published 13 ноября 2012,, 12:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Фотографы состязаются в трёх номинациях: «Студент всегда отчаянный романтик», «Твори добро» и «Задавленные гранитом науки». Предусмотрена и дополнительная номинация для преподавателей «Сердце, отданное студентам». Работы будут приниматься до 16 ноября включительно.
Участнику конкурса необходимо разместить свои фотоработы в специальном альбоме группы Белгородского городского союза студентов в социальной сети «Вконтакте». Победителей ждут памятные призы, сообщает пресс-служба администрации города.