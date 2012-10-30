Белгородские студенты и преподаватели будут сотрудничать с коллегами из Франции

Posted 30 октября 2012, 11:32
Published 30 октября 2012, 11:32
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
О подписании договора сообщил 29 октября на заседании учёного совета и. о. ректора БелГУ Олег Полухин. Документ оформили на прошедшей неделе во Франции, хотя предварительная договорённость об установлении партнёрских связей между университетами была достигнута в мае 2012 года. Тогда сотрудники управления по международным связям НИУ «БелГУ» посетили Университет Серж-Понтуаз в рамках курсов повышения квалификации в Международном центре педагогических исследований во Франции (г. Севр).
Университет Серж-Понтуаз — одно из наиболее динамично развивающихся высших учебных заведений страны, согласно национальному рейтингу, занимает первое место среди классических университетов Франции средней категории. Это ведущий вуз по междисциплинарной подготовке студентов. Его научная и образовательная деятельность осуществляется на пяти крупных факультетах и в двух институтах. Здесь реализуются бакалаврские и магистерские программы по экономике, юриспруденции, физике и ряду других точных наук и технологиям на английском языке, что свидетельствует о высоком уровне интернационализации образовательной деятельности. На базе Университета Серж-Понтуаз работают 22 научных коллектива, чья деятельность регламентируется Национальным центром научных исследований Франции.
По словам и. о. ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина, «заключение этого договора будет способствовать развитию различных форм сотрудничества НИУ «БелГУ» с Университетом Серж-Понтуаз. Академический обмен студентами и преподавателями, подача совместных заявок на участие в международных программах и проектах, финансируемых Европейским союзом, — всё это первый шаг на пути реализации совместных образовательных программ и введения практики двойных дипломов».
БелГУ уже заключил более сотни международных договоров о сотрудничестве, однако установление партнёрских отношений с Университетом Серж-Понтуаз имеет особую значимость: это первый договор, заключённый с университетом Франции, сообщает пресс-служба белгородского вуза.