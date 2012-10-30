Белгородские студенты и преподаватели будут сотрудничать с коллегами из Франции

Университет Серж-Понтуаз — одно из наиболее динамично развивающихся высших учебных заведений страны, согласно национальному рейтингу, занимает первое место среди классических университетов Франции средней категории. Это ведущий вуз по междисциплинарной подготовке студентов. Его научная и образовательная деятельность осуществляется на пяти крупных факультетах и в двух институтах. Здесь реализуются бакалаврские и магистерские программы по экономике, юриспруденции, физике и ряду других точных наук и технологиям на английском языке, что свидетельствует о высоком уровне интернационализации образовательной деятельности. На базе Университета Серж-Понтуаз работают 22 научных коллектива, чья деятельность регламентируется Национальным центром научных исследований Франции.