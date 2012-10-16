Сергей Ташуев: На нас давит груз под названием «не залетает»

«Я не думаю, что в сравнении с последними матчами мы показали футбол какого-то высочайшего уровня. Играли и раньше достаточно хорошо, но не получалось забить, — цитирует Сергея Ташуева «Советский спорт». — Вот и сегодня в первом тайме всё шло в руки Пчелинцеву, как будто мы его разминаем. На нас давит груз под названием «не залетает». Мы надеялись, что нам поможет хотя бы какая-то судьба. Не может же так всё время быть: играть в одну калитку и проигрывать (хотя «Ротор» сегодня тоже провёл ряд опасных атак). Я уверен, что путь, который мы выбрали, правильный, и в дальнейшем «Салют» будет играть увереннее, в том числе и на выезде».