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Posted 16 октября 2012,, 09:20

Published 16 октября 2012,, 09:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сергей Ташуев: На нас давит груз под названием «не залетает»

16 октября 2012, 09:20
После долгожданной победы в первенстве Футбольной национальной лиги (1:0 над «Ротором»), которая позволила команде покинуть зону вылета, игру прокомментировал наставник белгородского «Салюта».
Сюжет
Футбол

«Я не думаю, что в сравнении с последними матчами мы показали футбол какого-то высочайшего уровня. Играли и раньше достаточно хорошо, но не получалось забить, — цитирует Сергея Ташуева «Советский спорт». — Вот и сегодня в первом тайме всё шло в руки Пчелинцеву, как будто мы его разминаем. На нас давит груз под названием «не залетает». Мы надеялись, что нам поможет хотя бы какая-то судьба. Не может же так всё время быть: играть в одну калитку и проигрывать (хотя «Ротор» сегодня тоже провёл ряд опасных атак). Я уверен, что путь, который мы выбрали, правильный, и в дальнейшем «Салют» будет играть увереннее, в том числе и на выезде».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Ташуев
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