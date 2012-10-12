Главе Шебекинского района доверяют 68,2 %

Posted 12 октября 2012,, 07:55
Published 12 октября 2012,, 07:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В телефонном опросе АРСЭП приняли участие 402 жителя Шебекинского района согласно репрезентативной выборке. Рейтинг абсолютного доверия главе района Станиславу Алейнику составляет 38,3 %, «скорее доверяют» главе ещё 29,9 респондентов.
Совокупный уровень недоверия к Алейнику составляет, по данным агентства, 28,4 %. При этом более половины опрошенных — 54,5 % — считают, что районная власть имеет реалистичную стратегию развития территории. По данным социсследования Агентства региональных социально-экономических проектов, совокупный рейтинг доверия Станиславу Алейнику составил 68,2 %.