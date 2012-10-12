Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2012,, 07:55

Published 12 октября 2012,, 07:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Главе Шебекинского района доверяют 68,2 %

12 октября 2012, 07:55
Об этом сообщает Агентство региональных социально-экономических проектов по результатам своего социологического исследования.

В телефонном опросе АРСЭП приняли участие 402 жителя Шебекинского района согласно репрезентативной выборке. Рейтинг абсолютного доверия главе района Станиславу Алейнику составляет 38,3 %, «скорее доверяют» главе ещё 29,9 респондентов.

Совокупный уровень недоверия к Алейнику составляет, по данным агентства, 28,4 %. При этом более половины опрошенных — 54,5 % — считают, что районная власть имеет реалистичную стратегию развития территории. По данным социсследования Агентства региональных социально-экономических проектов, совокупный рейтинг доверия Станиславу Алейнику составил 68,2 %.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Шебекино#Алейник#Арсэп
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18