Главе Шебекинского района доверяют 68,2 %

Совокупный уровень недоверия к Алейнику составляет, по данным агентства, 28,4 %. При этом более половины опрошенных — 54,5 % — считают, что районная власть имеет реалистичную стратегию развития территории. По данным социсследования Агентства региональных социально-экономических проектов, совокупный рейтинг доверия Станиславу Алейнику составил 68,2 %.