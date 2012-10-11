Директор предприятия получил два года колонии-поселения за гибель рабочих

Белгородский районный суд вынес приговор директору предприятия, которого обвиняют в нарушении техники безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевших в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 миллион 300 тысяч рублей.

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