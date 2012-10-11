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Posted 11 октября 2012,, 12:38

Published 11 октября 2012,, 12:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Директор предприятия получил два года колонии-поселения за гибель рабочих

11 октября 2012, 12:38
Белгородский районный суд вынес приговор директору предприятия, которого обвиняют в нарушении техники безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевших в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 миллион 300 тысяч рублей.

Напомним, 7 декабря при рытье траншеи для прокладки канализационной сети на территории микрорайона комплексной застройки индивидуального жилищного строительства слесари спустились в траншею для проверки наклона дна. Тогда произошёл обвал грунта одной из её стен. Рабочих завалило землёй, в результате мужчины 1976 и 1967 годов рождения погибли.

В феврале 2012 года следственный отдел по Белгородскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть двух лиц».

Как сообщает пресс-служба Белгородского райсуда, вину за несчастный случай возложили на директора предприятия, поскольку принятие мер по созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда работников организации входит в его непосредственные обязанности. Суд установил, что руководитель не приостановил работы и допустил производство строительных работ в траншее при отсутствии соответствующих креплений стен, чем нарушил свод правил по охране труда.

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевших в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 300 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

#Новости#Приговор#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Несчастный случай#Несчастный случай на производстве#Гибель рабочих
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