Директор предприятия получил два года колонии-поселения за гибель рабочих

Posted 11 октября 2012,, 12:38
Published 11 октября 2012,, 12:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, 7 декабря при рытье траншеи для прокладки канализационной сети на территории микрорайона комплексной застройки индивидуального жилищного строительства слесари спустились в траншею для проверки наклона дна. Тогда произошёл обвал грунта одной из её стен. Рабочих завалило землёй, в результате мужчины 1976 и 1967 годов рождения погибли.
В феврале 2012 года следственный отдел по Белгородскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть двух лиц».
Как сообщает пресс-служба Белгородского райсуда, вину за несчастный случай возложили на директора предприятия, поскольку принятие мер по созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда работников организации входит в его непосредственные обязанности. Суд установил, что руководитель не приостановил работы и допустил производство строительных работ в траншее при отсутствии соответствующих креплений стен, чем нарушил свод правил по охране труда.
Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевших в счёт компенсации морального вреда взыскан 1 300 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.