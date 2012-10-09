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Posted 9 октября 2012,, 09:33

Published 9 октября 2012,, 09:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области после массовой гибели рыбы возбудили уголовное дело

9 октября 2012, 09:33
Виновником ЧП называют сахарный комбинат «Алексеевский», который 26 августа произвёл залповый сброс сточных вод в реку Тихая Сосна в Алексеевке.

В результате загрязнения воды отходами сахарного производства произошла массовая гибель рыбы. Исследовав пробы воды из четырёх контрольных точек, Центр гигиены и эпидемиологии выявил превышение предельно допустимых показателей вредных веществ именно в месте сброса сточных вод из прудов-охладителей сахарного комбината в реку и ниже сброса сточных вод по течению Тихой Сосны.

По результатам исследования Алексеевская межрайонная прокуратура сделала вывод о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод, повлёкшее причинение существенного вреда животному миру и рыбным запасам». Материалы проверки передали в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в середине сентября специалисты регионального управления Роспотребнадзора через суд добились остановки деятельности предприятия на 30 суток.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры области, на сегодняшний день следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения реки Тихая Сосна сточными водами из прудов-охладителей ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский».

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Экология#Природа#Рыба#Загрязнение#Гибель рыбы#Сахарный комбинат
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