В Белгородской области после массовой гибели рыбы возбудили уголовное дело

В результате загрязнения воды отходами сахарного производства произошла массовая гибель рыбы. Исследовав пробы воды из четырёх контрольных точек, Центр гигиены и эпидемиологии выявил превышение предельно допустимых показателей вредных веществ именно в месте сброса сточных вод из прудов-охладителей сахарного комбината в реку и ниже сброса сточных вод по течению Тихой Сосны.