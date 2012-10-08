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Posted 8 октября 2012,, 10:24

Published 8 октября 2012,, 10:24

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде пройдёт единый семинар «1С»

8 октября 2012, 10:24
Компания &lt;a href=http://www.585585.ru/ target=_blank class=inline&gt;«БИГ»,&lt;/a&gt; официальный партнёр фирмы «1С» в Белгороде, приглашает принять участие в бесплатном едином семинаре «1С», который состоится 10 октября.

Чтобы своевременно информировать пользователей о новых разработках в системе программ «1С:Предприятие», отражении в типовых конфигурациях изменений российского законодательства, фирма «1С» при поддержке своих региональных партнёров сети «1С:Франчайзинг» три раза в год одновременно по всей России проводит единый семинар.

На семинаре можно узнать о последних изменениях в законодательстве и отчётности, о новых программных решениях для повышения эффективности бухучёта и бизнеса, познакомиться с разработками «1С», принять участие в льготной сертификации «1С:Профессионал» и лотерее с ценными призами.

В программе семинара 10 октября будут рассмотрены следующие вопросы:
• отчётность за 9 месяцев. Подготовка и отправка в контролирующие органы в электронном виде прямо из «1С:Предприятия 8»;
• НДС, обмен электронными счетами-фактурами, новые возможности учёта в «1С:Бухгалтерии 8»;
• пониженный тариф страховых взносов 20 %, учёт в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»;
• строим полезные аналитические отчёты в программах «1С» — рекомендации и примеры для руководителей, бухгалтеров, кадровиков;
• организация современного рабочего места на основе «1С:Бухгалтерии 8» с переносом данных из версии 7.7.

В семинаре принимают участие начальник управления организации персонифицированного учёта, администрирования страховых взносов и взыскания задолженности отделения ПФР по Белгородской области Валентина Малыхина и начальник отдела организации персонифицированного учёта и хранения документов отделения ПФР по Белгородской области Юрий Боев с докладом «Отчётность ПФР за 9 месяцев 2012 года. Отчётность в электронном виде. Пониженный тариф страховых взносов 20 %».

Начнётся семинар в 9:30 с регистрации, раздачи методических материалов и продлится до 13:30 с перерывом на кофе.

С программой семинара можно ознакомиться на специальном сайте.
Участники традиционно отмечают, что единый семинар «1С» — это отличная возможность услышать мнение опытных специалистов, задать наболевшие вопросы, записать последние обновления программ и просто пообщаться с коллегами.

Единый семинар «1С» пройдёт в конференц-зале Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в 10:00 10 октября 2012 года по адресу: ул. Королёва, 2а (здание бывшего завода «Электроконтакт»), 5-й этаж, офис 513.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

#Новости#Город#Мария#Бухгалтерия#Биг#Единый семинар 1с
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