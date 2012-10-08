В Белгороде пройдёт единый семинар «1С»

В программе семинара 10 октября будут рассмотрены следующие вопросы:

• отчётность за 9 месяцев. Подготовка и отправка в контролирующие органы в электронном виде прямо из «1С:Предприятия 8»;

• НДС, обмен электронными счетами-фактурами, новые возможности учёта в «1С:Бухгалтерии 8»;

• пониженный тариф страховых взносов 20 %, учёт в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»;

• строим полезные аналитические отчёты в программах «1С» — рекомендации и примеры для руководителей, бухгалтеров, кадровиков;

• организация современного рабочего места на основе «1С:Бухгалтерии 8» с переносом данных из версии 7.7.