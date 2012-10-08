В Белгороде пройдёт единый семинар «1С»

Posted 8 октября 2012,, 10:24
Published 8 октября 2012,, 10:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Чтобы своевременно информировать пользователей о новых разработках в системе программ «1С:Предприятие», отражении в типовых конфигурациях изменений российского законодательства, фирма «1С» при поддержке своих региональных партнёров сети «1С:Франчайзинг» три раза в год одновременно по всей России проводит единый семинар.
На семинаре можно узнать о последних изменениях в законодательстве и отчётности, о новых программных решениях для повышения эффективности бухучёта и бизнеса, познакомиться с разработками «1С», принять участие в льготной сертификации «1С:Профессионал» и лотерее с ценными призами.
В программе семинара 10 октября будут рассмотрены следующие вопросы:
• отчётность за 9 месяцев. Подготовка и отправка в контролирующие органы в электронном виде прямо из «1С:Предприятия 8»;
• НДС, обмен электронными счетами-фактурами, новые возможности учёта в «1С:Бухгалтерии 8»;
• пониженный тариф страховых взносов 20 %, учёт в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»;
• строим полезные аналитические отчёты в программах «1С» — рекомендации и примеры для руководителей, бухгалтеров, кадровиков;
• организация современного рабочего места на основе «1С:Бухгалтерии 8» с переносом данных из версии 7.7.
В семинаре принимают участие начальник управления организации персонифицированного учёта, администрирования страховых взносов и взыскания задолженности отделения ПФР по Белгородской области Валентина Малыхина и начальник отдела организации персонифицированного учёта и хранения документов отделения ПФР по Белгородской области Юрий Боев с докладом «Отчётность ПФР за 9 месяцев 2012 года. Отчётность в электронном виде. Пониженный тариф страховых взносов 20 %».
Начнётся семинар в 9:30 с регистрации, раздачи методических материалов и продлится до 13:30 с перерывом на кофе.
С программой семинара можно ознакомиться на специальном сайте.
Участники традиционно отмечают, что единый семинар «1С» — это отличная возможность услышать мнение опытных специалистов, задать наболевшие вопросы, записать последние обновления программ и просто пообщаться с коллегами.
Единый семинар «1С» пройдёт в конференц-зале Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в 10:00 10 октября 2012 года по адресу: ул. Королёва, 2а (здание бывшего завода «Электроконтакт»), 5-й этаж, офис 513.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.