Белгородский холдинг «Эфко» продаёт зерновой терминал за 265 миллионов долларов

Терминал в порту Тамань включает в себя элеваторы на 80 тыс. т зерна с возможностью увеличения до 220 тыс. т, два причала мощностью перевалки 3 млн т. С покупкой портового терминала Kernel намерен полноценно оперировать на российском рынке как зернотрейдер и экспортировать из РФ 2,5 млн т зерновых, т. е. около 9 % годового экспорта зерновых из России (по данным 2011-2012 г.).