Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2012,, 06:33

Published 5 октября 2012,, 06:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский холдинг «Эфко» продаёт зерновой терминал за 265 миллионов долларов

5 октября 2012, 06:33
Покупателем зернового терминала «Эфко» в порту Тамань в Краснодарском крае совместно выступают мировой производитель сырьевых продуктов Glencore International и украинский агрохолдинг Kernel, принадлежащий бизнесмену Андрею Веревскому.

Сумма сделки составляет 265 млн $. Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье» со ссылкой на источники в руководстве «Эфко», зерновой терминал для компании изначально являлся непрофильным бизнесом и предназначался для продажи. Для покупки терминала Kernel и Glencore International создали совместное предприятие на паритетных основах.

Терминал в порту Тамань включает в себя элеваторы на 80 тыс. т зерна с возможностью увеличения до 220 тыс. т, два причала мощностью перевалки 3 млн т. С покупкой портового терминала Kernel намерен полноценно оперировать на российском рынке как зернотрейдер и экспортировать из РФ 2,5 млн т зерновых, т. е. около 9 % годового экспорта зерновых из России (по данным 2011-2012 г.).

Также у украинского холдинга существуют планы по развитию своего масличного бизнеса в России. Kernel желает производить в стране около 1 млн т масла. Летом 2011 г. им куплена компания «Русские масла» за 60 млн $, в которую входит три маслоэкстракционных завода в Краснодарском и Ставропольском краях общей мощностью переработки 400 тыс. т семян подсолнечника в год.

#Новости#Экономика#Мария#Эфко#Портовый терминал
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18