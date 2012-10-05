Белгородский холдинг «Эфко» продаёт зерновой терминал за 265 миллионов долларов

Posted 5 октября 2012,, 06:33
Published 5 октября 2012,, 06:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сумма сделки составляет 265 млн $. Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье» со ссылкой на источники в руководстве «Эфко», зерновой терминал для компании изначально являлся непрофильным бизнесом и предназначался для продажи. Для покупки терминала Kernel и Glencore International создали совместное предприятие на паритетных основах.
Терминал в порту Тамань включает в себя элеваторы на 80 тыс. т зерна с возможностью увеличения до 220 тыс. т, два причала мощностью перевалки 3 млн т. С покупкой портового терминала Kernel намерен полноценно оперировать на российском рынке как зернотрейдер и экспортировать из РФ 2,5 млн т зерновых, т. е. около 9 % годового экспорта зерновых из России (по данным 2011-2012 г.).
Также у украинского холдинга существуют планы по развитию своего масличного бизнеса в России. Kernel желает производить в стране около 1 млн т масла. Летом 2011 г. им куплена компания «Русские масла» за 60 млн $, в которую входит три маслоэкстракционных завода в Краснодарском и Ставропольском краях общей мощностью переработки 400 тыс. т семян подсолнечника в год.