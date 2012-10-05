Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2012,, 14:00

Published 5 октября 2012,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

5 октября 2012, 14:00
ИА «Бел.Ру» предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

6 октября, суббота

Выставки

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Лабиринты снов», выставка произведений Милана Сташевича.

Телефон: (4722)32-37-53.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Волшебный мир растений», «И помнит вся Россия», «Раздайтесь, напевы Победы!», «История выборов губернатора Белгородской области».

Телефон для справок: (4722) 32-25-64.

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

9:00 «Белгородские писатели — детям», «1812 год в литературе».

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX-XXI веков», «Шедевры подделки», «Радость бытия».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород — город добрых дел», «Останавливая время», «А. М. Иваницкий. Жизнь в фотографии».

Телефон для справок: (4722) 31-35-36.

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Художественный текстиль белгородских мастеров», «Радуга творчества».

Телефон для справок: (4722) 26-84-96.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

12:00 «Былое пролетает... Патриарх Пимен и его творчество».

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

Театр

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1

18:00 «Ханума». Комедия-водевиль в двух действиях.

Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: российскую драму «Духless», психологическую драму «Порочная связь», фантастический боевик «Универсальный солдат 4» в формате 3D, криминальную драму «Заложница 2». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Спорт

Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5

19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. Суперлига. Предварительный этап. «Белогорье» (Белгород) — «Губерния» (Нижний Новгород).

Телефоны для справок: (4722) 55-16-77, 55-05-85.

Бассейн СДЮСШОР «Спартак», просп. Б. Хмельницкого, 58

14:00 Открытый Кубок города Белгорода по плаванию.

Телефон для справок: (4722) 26-04-08.

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

19:30, 21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Концерты, фестивали, праздники, конкурсы

Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а

17:00 Вечер джаза. Солистка — Ники Харис (США).

Телефоны для справок: (4722) 33-33-19, 33-46-61.

Молодёжный культурный центр, ул. Победы, 85

19:00 Концерт Марины Девятовой.

Телефон для справок: (4722) 30-14-33.

Досуг

Центральный городской парк им. Ленина, ул. Островского, 20

Работает дельфинарий.

Телефон для справок: (4722) 26-74-43.

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

7 октября, воскресенье

Выставки

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Лабиринты снов», выставка произведений Милана Сташевича.

Телефон: (4722) 32-37-53.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00 «Волшебный мир растений», «И помнит вся Россия», «Раздайтесь, напевы Победы!», «История выборов губернатора Белгородской области».

Телефон для справок: (4722) 32-25-64.

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

9:00 «Белгородские писатели — детям», «1812 год в литературе».

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX-XXI веков», «Шедевры подделки», «Радость бытия».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород — город добрых дел», «Останавливая время», «А. М. Иваницкий. Жизнь в фотографии».

Телефон для справок: (4722) 31-35-36.

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Художественный текстиль белгородских мастеров», «Радуга творчества».

Телефон для справок: (4722) 26-84-96.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

12:00 «Былое пролетает... Патриарх Пимен и его творчество».

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

Театр

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1

11:00 «По зелёным холмам океана». Сказка для детей.

18:00 «Утешитель вдов». Комедия в двух действиях.

Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: российскую драму «Духless», психологическую драму «Порочная связь», фантастический боевик «Универсальный солдат 4» в формате 3D, криминальную драму «Заложница 2». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33

14:00 Демонстрация художественных фильмов.

Телефон для справок: (4722) 35-76-22.

Концерты, фестивали, праздники, конкурсы

Молодёжный культурный центр, ул. Победы, 85

18:00 «Чёрный лебедь». Балетный дивертисмент от российского импресарио Руслана Нуртдинова.

Телефон для справок: (4722) 30-14-33.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

16:30 «Осеннее ассорти». Концерт.

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

«Динопарк», ТРЦ «Модный бульвар», ул. Костюкова, 39

16:00 Отборочный тур конкурса «Мини ТОП-модель». «Динопарк» ищет самую обаятельную и привлекательную топ-модель среди девочек от 4 до 6 лет! Всех участниц ждут сюрпризы, подарки, море оваций и восторженная публика!

Телефон для справок: (4722) 78-76-06.

Спорт

Ледовая арена «Оранжевый лёд»

15:30 (для семейного катания), 17:00, 18:40 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Парк Победы

12:00 Спортивный фестиваль по воркауту, паркуру, фристайлу.

Досуг

Городской дворец культуры (ДК «Энергомаш»), просп. Б. Хмельницкого, 78б

16:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии».

Телефон для справок: (4277) 311-575.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к

18:00 «В кругу друзей». Танцевально-развлекательная программа.

Телефон для справок: (4722) 34-97-21.

Центральный городской парк им. Ленина, ул. Островского, 20

Работает дельфинарий.

Телефон для справок: (4722) 26-74-43.

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

#Новости#Культура#Афиша#Мария#Афиша выходного дня
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18