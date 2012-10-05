Афиша выходного дня

Posted 5 октября 2012,, 14:00
Published 5 октября 2012,, 14:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
6 октября, суббота
Выставки
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефон: (4722)32-37-53.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Волшебный мир растений», «И помнит вся Россия», «Раздайтесь, напевы Победы!», «История выборов губернатора Белгородской области».
Телефон для справок: (4722) 32-25-64.
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
9:00 «Белгородские писатели — детям», «1812 год в литературе».
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX-XXI веков», «Шедевры подделки», «Радость бытия».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69
10:00 «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород — город добрых дел», «Останавливая время», «А. М. Иваницкий. Жизнь в фотографии».
Телефон для справок: (4722) 31-35-36.
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Художественный текстиль белгородских мастеров», «Радуга творчества».
Телефон для справок: (4722) 26-84-96.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
12:00 «Былое пролетает... Патриарх Пимен и его творчество».
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
Театр
Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1
18:00 «Ханума». Комедия-водевиль в двух действиях.
Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: российскую драму «Духless», психологическую драму «Порочная связь», фантастический боевик «Универсальный солдат 4» в формате 3D, криминальную драму «Заложница 2». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Спорт
Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5
19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. Суперлига. Предварительный этап. «Белогорье» (Белгород) — «Губерния» (Нижний Новгород).
Телефоны для справок: (4722) 55-16-77, 55-05-85.
Бассейн СДЮСШОР «Спартак», просп. Б. Хмельницкого, 58
14:00 Открытый Кубок города Белгорода по плаванию.
Телефон для справок: (4722) 26-04-08.
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
19:30, 21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Концерты, фестивали, праздники, конкурсы
Белгородская государственная филармония, ул. Белгородского полка, 56а
17:00 Вечер джаза. Солистка — Ники Харис (США).
Телефоны для справок: (4722) 33-33-19, 33-46-61.
Молодёжный культурный центр, ул. Победы, 85
19:00 Концерт Марины Девятовой.
Телефон для справок: (4722) 30-14-33.
Досуг
Центральный городской парк им. Ленина, ул. Островского, 20
Работает дельфинарий.
Телефон для справок: (4722) 26-74-43.
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.
7 октября, воскресенье
Выставки
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефон: (4722) 32-37-53.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00 «Волшебный мир растений», «И помнит вся Россия», «Раздайтесь, напевы Победы!», «История выборов губернатора Белгородской области».
Телефон для справок: (4722) 32-25-64.
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
9:00 «Белгородские писатели — детям», «1812 год в литературе».
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX-XXI веков», «Шедевры подделки», «Радость бытия».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69
10:00 «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород — город добрых дел», «Останавливая время», «А. М. Иваницкий. Жизнь в фотографии».
Телефон для справок: (4722) 31-35-36.
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Художественный текстиль белгородских мастеров», «Радуга творчества».
Телефон для справок: (4722) 26-84-96.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
12:00 «Былое пролетает... Патриарх Пимен и его творчество».
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
Театр
Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, Соборная площадь, 1
11:00 «По зелёным холмам океана». Сказка для детей.
18:00 «Утешитель вдов». Комедия в двух действиях.
Телефоны для справок: (4722) 32-06-44, 35-39-23, 32-33-51.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: российскую драму «Духless», психологическую драму «Порочная связь», фантастический боевик «Универсальный солдат 4» в формате 3D, криминальную драму «Заложница 2». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33
14:00 Демонстрация художественных фильмов.
Телефон для справок: (4722) 35-76-22.
Концерты, фестивали, праздники, конкурсы
Молодёжный культурный центр, ул. Победы, 85
18:00 «Чёрный лебедь». Балетный дивертисмент от российского импресарио Руслана Нуртдинова.
Телефон для справок: (4722) 30-14-33.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
«Динопарк», ТРЦ «Модный бульвар», ул. Костюкова, 39
16:00 Отборочный тур конкурса «Мини ТОП-модель». «Динопарк» ищет самую обаятельную и привлекательную топ-модель среди девочек от 4 до 6 лет! Всех участниц ждут сюрпризы, подарки, море оваций и восторженная публика!
Телефон для справок: (4722) 78-76-06.
Спорт
Ледовая арена «Оранжевый лёд»
15:30 (для семейного катания), 17:00, 18:40 Массовые катания на коньках.
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Парк Победы
12:00 Спортивный фестиваль по воркауту, паркуру, фристайлу.
Досуг
Городской дворец культуры (ДК «Энергомаш»), просп. Б. Хмельницкого, 78б
16:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии».
Телефон для справок: (4277) 311-575.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137к
18:00 «В кругу друзей». Танцевально-развлекательная программа.
Телефон для справок: (4722) 34-97-21.
Центральный городской парк им. Ленина, ул. Островского, 20
Работает дельфинарий.
Телефон для справок: (4722) 26-74-43.
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.