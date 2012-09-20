В Белгородской области заработала первая заправочная станция для электромобилей

Напомним, что в начале августа 2012 года компания приобрела машину MITSUBISHI i-MiEV, которая стала первым электромобилем в нашем регионе. Теперь, спустя полтора месяца, «АльтЭнерго» запустило первую в области электрозаправочную станцию для таких авто. Её установили 19 сентября рядом с биогазовой станцией «Лучки». Пока что единственный экологичный автомобиль будет здесь заряжаться электроэнергией, полученной за счёт переработки животноводческих отходов, пояснил М. Чередниченко.