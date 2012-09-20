В Белгородской области заработала первая заправочная станция для электромобилей

Posted 20 сентября 2012,, 06:32
Published 20 сентября 2012,, 06:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О запуске первой в Белгородской области заправочной станции для машин, работающих на электрической тяге, рассказал заместитель гендиректора «АльтЭнерго» Максим Чередниченко. По его словам, одним из направлений работы института альтернативной энергетики является продвижение чистых технологий, которые позволят повысить экологическую безопасность в нашей области и снизить уровень загрязняющих веществ.
Напомним, что в начале августа 2012 года компания приобрела машину MITSUBISHI i-MiEV, которая стала первым электромобилем в нашем регионе. Теперь, спустя полтора месяца, «АльтЭнерго» запустило первую в области электрозаправочную станцию для таких авто. Её установили 19 сентября рядом с биогазовой станцией «Лучки». Пока что единственный экологичный автомобиль будет здесь заряжаться электроэнергией, полученной за счёт переработки животноводческих отходов, пояснил М. Чередниченко.
Компания намерена и дальше развивать сеть электрозаправок в регионе. В скором времени станции появятся и в областном центре. «Одна установка стоит в «Лучках», в октябре планируем открыть на улице Преображенской следующую, а третью установят рядом с одним из торговых центров», — сообщил заместитель гендиректора «АльтЭнерго».
По словам Чередниченко, электромобиль компании на сегодняшний день накатал по городу и области без малого 2 000 километров. Машина на 150 километров хода тратит 12,5 кВт электрической энергии, что в денежном эквиваленте составляет 34 рубля. Для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания того же класса заправка обошлась бы примерно в 250 рублей.
Павел Черноусов