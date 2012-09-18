Цементная льгота принесла бюджету Белгородской области 190 миллионов рублей

Posted 18 сентября 2012,, 13:51
Published 18 сентября 2012,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В конце 2011 года правительство области совершило своего рода взаимовыгодную сделку с холдингом «Евроцемент». Компания в обмен на перевод налогооблагаемой базы в регион получила налоговые преференции. Решение о преференциях для двух заводов «Евроцемента» в Белгородской области облдума приняла в конце 2011 года. Речь шла о льготе в 4,5 процентного пункта по налогу на прибыль в доле, исчисляемой в областной бюджет. Ещё при обсуждении законопроекта глава департамента финансов и бюджетной политики области Владимир Боровик отмечал, что в правительстве при введении льготного режима в итоге планируют остаться в выигрыше.
При этом аналогичный механизм власти региона тогда предложили всем холдингам, которые готовы изменить финансовую схему в пользу повышения налогооблагаемой базы на территории Белгородской области. Тогда прогнозировалось, что по итогам всего 2012 года объём заплаченного налога на прибыль в бюджет Белгородской области составит 575,5 млн рублей. Депутаты, в свою очередь, проголосовав за закон, попросили департамент финансов в 2012 году отчитаться о работоспособности принятой схемы.
Сегодня на совместном заседании думских комитетов (по бюджету, финансам и налоговой политике, а также по экономическому развитию, предпринимательству и инновационной деятельности) были озвучены первые итоги льготного режима для цементников. За I полугодие 2012 года два завода «Евроцемента» заплатили налог на прибыль в объёме 260 млн рублей, против 70,2 млн рублей в аналогичный период 2011 года. Выигрыш бюджета в итоге составил 189,8 млн рублей. Сама же льгота по обоим предприятиям составила 73,6 млн рублей («Белгородский цемент» — 27,7 млн, «Осколцемент» — 45,9 млн рублей).