Цементная льгота принесла бюджету Белгородской области 190 миллионов рублей

В конце 2011 года правительство области совершило своего рода взаимовыгодную сделку с холдингом «Евроцемент». Компания в обмен на перевод налогооблагаемой базы в регион получила налоговые преференции. Решение о преференциях для двух заводов «Евроцемента» в Белгородской области облдума приняла в конце 2011 года. Речь шла о льготе в 4,5 процентного пункта по налогу на прибыль в доле, исчисляемой в областной бюджет. Ещё при обсуждении законопроекта глава департамента финансов и бюджетной политики области Владимир Боровик отмечал, что в правительстве при введении льготного режима в итоге планируют остаться в выигрыше.