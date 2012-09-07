В Губкине появился новый детский сквер

Украшением детского парка стал фонтан с подсветкой, диаметр которого - шесть метров. Стены чаши фонтана отделаны керамогранитом и гранитом, а сам он работает по принципу оборотного водоснабжения, который обеспечивает подземная насосная станция.

Общая стоимость работ по обустройству сквера - около 8 миллионов рублей.