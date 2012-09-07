В Губкине появился новый детский сквер

Posted 7 сентября 2012,, 10:23
Published 7 сентября 2012,, 10:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба муниципалитета , сквер площадью более трёх тысяч квадратных метров создан в преддверии 73-й годовщины со дня образования города. Новое место для детского отдыха оборудовано игровыми площадками с искусственным покрытиеми. В сквере есть газоны и цветники, малые архитектурные формы, проложены новые пешеходные дорожки.
Украшением детского парка стал фонтан с подсветкой, диаметр которого - шесть метров. Стены чаши фонтана отделаны керамогранитом и гранитом, а сам он работает по принципу оборотного водоснабжения, который обеспечивает подземная насосная станция.
Общая стоимость работ по обустройству сквера - около 8 миллионов рублей.