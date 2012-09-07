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Posted 7 сентября 2012,, 14:00

Published 7 сентября 2012,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

7 сентября 2012, 14:00
ИА «Бел.Ру» совместно с 2do2go предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

8 сентября, суббота

Выставки

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX—XXI веков».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Неслучайные картины».

Телефон для справок: (4722) 32-37-53.

БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46

Телефон для справок: (4722) 55-71-39.

Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 Игорь Плиш. «Останавливая время».

Телефон для справок: (4722) 31-35-36.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: триллеры «Москва 2017», «Зло», «Медальон» и комедию «Холостячки». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Спорт

13:00 Регби. Белая Крепость (Белгород) — сборная Липецкой области (Липецк).

Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5

19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. «Белогорье» (Белгород) — «Прикамье» (Пермь).

Телефон для справок: (4722) 55-16-77.

Центральный городской пляж

11:00 Показательные выступления Федерации гребли на байдарках и каноэ.

АСК «Вираж», с. Беломестное, ул. Западная, 11

Телефоны для справок: (4722) 785-785, 78-58-78.

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

19:30 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Центральный городской парк имени Ленина, ул. Островского, 20

Посёлок Крутой Лог

9:00 Пейнтбольный клуб «Застава». Состязания.

Концерты, представления, праздники

Посёлок Прохоровка

11:00 Торжественный митинг, театрализованное представление и праздничная концертная программа, посвящённые юбилею Бородинской битвы.

Городской ДК «Энергомаш», просп. Б. Хмельницкого, 78б

14:00 Открытие танцевального сезона студии THE FIRST CREW.

Телефон для справок: (4722) 311- 575.

Cело Титовка

Досуг

Парк Победы

18:00 Танцевальные вечера отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

Школа танца DANZA, ул. Костюкова, 35

9:00 Набор в школу танца DANZA.

БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова,

11:00 Праздник творчества.

Клуб-ресторан «Форум», просп. Ватутина, 1г

22:00 Anna Lee.

Городской ДК «Энергомаш», просп. Б. Хмельницкого, 78б

14:00 Открытие танцевального сезона студии THE FIRST CREW.

Телефон для справок: (4722) 311- 575.

9 сентября, воскресенье

Выставки

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

9:00 «Белгородские писатели — детям».

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX—XXI веков».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

Телефоны для справок: (4722)32-37-53

БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46

Телефон для справок: (4722) 55-71-39.

Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 Игорь Плиш. «Останавливая время».

Телефон для справок: (4722) 31-35-36.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: триллеры «Москва 2017», «Зло», «Медальон» и комедию «Холостячки». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33

14:00 Демонстрация художественных фильмов.

Телефон для справок: (4722) 35-76-22.

Концерты, представления, праздники

Центр досуга, ул. Ватутина, 2а

13:00 Показательный концерт коллектива современного и спортивного танца «Оптима» (Флай дэнс студио).

Телефон для справок: (4722) 21-52-78.

«Динопарк», ТРЦ «Модный бульвар», ул. Костюкова, 39

16:00 «Приключения в затерянном мире». Дети на машине времени попадут в первобытно-общинный строй.

Телефон для справок: (4722) 78-76-06.

Спорт

Дворец спорта «Космос», Королёва, 5

19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область).

Телефон для справок: (4722) 55-16-77.

Ледовая арена «Оранжевый лёд»

19:30 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Посёлок Крутой Лог

Досуг

Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320

17:00 Клуб семейного воспитания «Семейная академия». Вечер поэзии «Я помню чудное мгновенье».

Телефон для справок: (4722) 21-75-68.

Парк Победы

18:00 Концерт творческих коллективов ГЦНТ «Сокол».

Центральный городской парк имени Ленина, ул. Островского, 20

19:00 Танцевальные вечера отдыха «Любимые мелодии».

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

Школа танца DANZA, ул. Костюкова, 35

9:00 Набор в школу танца DANZA.

Более подробная информация об этих и других событиях — в интерактивной афише 2do2go.

#Новости#Культура#Афиша#Мария#Афиша выходного дня
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