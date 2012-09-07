Афиша выходного дня

Posted 7 сентября 2012,, 14:00
Published 7 сентября 2012,, 14:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
8 сентября, суббота
Выставки
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX—XXI веков».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Неслучайные картины».
Телефон для справок: (4722) 32-37-53.
БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46
Телефон для справок: (4722) 55-71-39.
Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69
Телефон для справок: (4722) 31-35-36.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: триллеры «Москва 2017», «Зло», «Медальон» и комедию «Холостячки». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Спорт
13:00 Регби. Белая Крепость (Белгород) — сборная Липецкой области (Липецк).
Дворец спорта «Космос», ул. Королёва, 5
19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. «Белогорье» (Белгород) — «Прикамье» (Пермь).
Телефон для справок: (4722) 55-16-77.
Центральный городской пляж
11:00 Показательные выступления Федерации гребли на байдарках и каноэ.
АСК «Вираж», с. Беломестное, ул. Западная, 11
Телефоны для справок: (4722) 785-785, 78-58-78.
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
19:30 Массовые катания на коньках.
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Центральный городской парк имени Ленина, ул. Островского, 20
Посёлок Крутой Лог
9:00 Пейнтбольный клуб «Застава». Состязания.
Концерты, представления, праздники
Посёлок Прохоровка
11:00 Торжественный митинг, театрализованное представление и праздничная концертная программа, посвящённые юбилею Бородинской битвы.
Городской ДК «Энергомаш», просп. Б. Хмельницкого, 78б
14:00 Открытие танцевального сезона студии THE FIRST CREW.
Телефон для справок: (4722) 311- 575.
Cело Титовка
Досуг
Парк Победы
18:00 Танцевальные вечера отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.
Школа танца DANZA, ул. Костюкова, 35
БГТУ им. В. Г. Шухова, ул. Костюкова,
11:00 Праздник творчества.
Клуб-ресторан «Форум», просп. Ватутина, 1г
22:00 Anna Lee.
Городской ДК «Энергомаш», просп. Б. Хмельницкого, 78б
14:00 Открытие танцевального сезона студии THE FIRST CREW.
Телефон для справок: (4722) 311- 575.
9 сентября, воскресенье
Выставки
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
9:00 «Белгородские писатели — детям».
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова», «Отечественное искусство XX—XXI веков».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефоны для справок: (4722)32-37-53
БГТУ им. Шухова, ул. Костюкова, 46
Телефон для справок: (4722) 55-71-39.
Белгородская галерея фотоискусства имени В. Собровина, ул. Попова, 69
Телефон для справок: (4722) 31-35-36.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: триллеры «Москва 2017», «Зло», «Медальон» и комедию «Холостячки». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33
14:00 Демонстрация художественных фильмов.
Телефон для справок: (4722) 35-76-22.
Концерты, представления, праздники
Центр досуга, ул. Ватутина, 2а
13:00 Показательный концерт коллектива современного и спортивного танца «Оптима» (Флай дэнс студио).
Телефон для справок: (4722) 21-52-78.
«Динопарк», ТРЦ «Модный бульвар», ул. Костюкова, 39
16:00 «Приключения в затерянном мире». Дети на машине времени попадут в первобытно-общинный строй.
Телефон для справок: (4722) 78-76-06.
Спорт
Дворец спорта «Космос», Королёва, 5
19:00 Кубок России по волейболу среди мужских команд. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область).
Телефон для справок: (4722) 55-16-77.
Ледовая арена «Оранжевый лёд»
19:30 Массовые катания на коньках.
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Посёлок Крутой Лог
Досуг
Старогородский ДК, ул. Корочанская, 320
17:00 Клуб семейного воспитания «Семейная академия». Вечер поэзии «Я помню чудное мгновенье».
Телефон для справок: (4722) 21-75-68.
Парк Победы
18:00 Концерт творческих коллективов ГЦНТ «Сокол».
Центральный городской парк имени Ленина, ул. Островского, 20
19:00 Танцевальные вечера отдыха «Любимые мелодии».
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.
Школа танца DANZA, ул. Костюкова, 35