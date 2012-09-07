Афиша выходного дня

ИА «Бел.Ру» совместно с 2do2go предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.