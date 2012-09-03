Александр Емельяненко: Предстоящие бои продемонстрируют мой прогресс в ударной технике

«Глухов — сильный и опытный соперник, который всегда идёт вперёд. В последнее время он очень часто выступает, поэтому находится в хорошей форме. Я думаю, что поединок будет непростым, но очень зрелищным, — приводит слова Емельяненко портал Blood&Sweat. — Последнее время по боксу я тренируюсь под руководством Олега Владимировича Меньшикова, очень опытного тренера, в числе воспитанников которого много настоящих чемпионов. Так совпало, что он тренирует и сборную России по боксу среди юниоров, готовит подрастающее поколение к победам на Олимпиаде. Наши сборы проходят одновременно. Я сейчас очень много занимаюсь боксёрской техникой и понимаю, что мне ещё много чему нужно научиться у него. Думаю, предстоящие бои продемонстрируют мой прогресс. В Анапе я, опять же, много времени уделял боксу, работал над совершенствованием защиты, над техникой и скоростью удара. Также упор был и на общефизическую подготовку: бегал многокилометровые кроссы, работал в зале на тренажёрах».