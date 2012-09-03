Александр Емельяненко: Предстоящие бои продемонстрируют мой прогресс в ударной технике

Posted 3 сентября 2012,, 12:52
Published 3 сентября 2012,, 12:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Александр Емельяненко, выигравший 20 из 25 поединков в рамках соревнований по смешанным единоборствам, считает, что поединок с К. Глуховым (24 — 10) станет интересным для зрителей. Сам спортсмен на прошедших в Анапе сборах работал в основном над ударной техникой.
«Глухов — сильный и опытный соперник, который всегда идёт вперёд. В последнее время он очень часто выступает, поэтому находится в хорошей форме. Я думаю, что поединок будет непростым, но очень зрелищным, — приводит слова Емельяненко портал Blood&Sweat. — Последнее время по боксу я тренируюсь под руководством Олега Владимировича Меньшикова, очень опытного тренера, в числе воспитанников которого много настоящих чемпионов. Так совпало, что он тренирует и сборную России по боксу среди юниоров, готовит подрастающее поколение к победам на Олимпиаде. Наши сборы проходят одновременно. Я сейчас очень много занимаюсь боксёрской техникой и понимаю, что мне ещё много чему нужно научиться у него. Думаю, предстоящие бои продемонстрируют мой прогресс. В Анапе я, опять же, много времени уделял боксу, работал над совершенствованием защиты, над техникой и скоростью удара. Также упор был и на общефизическую подготовку: бегал многокилометровые кроссы, работал в зале на тренажёрах».
Заключительный перед боем сбор Александр на следующей неделе начнёт в Кисловодске. «Там очень хорошие условия для ОФП: горы, разрежённый воздух, хорошо оснащённая база для тренировок, — признался боец. — Поеду вместе со своим тренером, будем заниматься по его программе. Будем много работать как над боксом, так и над борцовской техникой. В Москву вернёмся уже непосредственно перед боем».
На вопрос о возможной повторной встрече с Магомедом Маликовым, которому он неожиданно проиграл в ноябре 2011 года, Емельяненко ответил, что всегда готов к реваншу: «Я читал в прессе, что он под этот реванш выторговывает у М-1 побольше денег. Если ему всё-таки предложат тот гонорар, на который он рассчитывает, то тогда у него закончатся причины для отказа и мы сразимся. Я от своих слов не отказываюсь — я готов».
Фото с официального сайта Александра Емельяненко