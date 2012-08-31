Афиша выходного дня

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: мелодраму «Молодые сердца», триллер «Шкатулка проклятий», приключения «Эволюция Борна», хоррор «Явление». А также фантастический триллер «Вспомнить всё», анимационные приключения «Замбезия» и «Паранорман, или Как приручить зомби», комедию «Дружинники», ужасы «Пираньи 3DD», боевик «Средь бела дня» и фантастический любовный экшн ««Параллельные миры». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).