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Posted 31 августа 2012,, 14:00

Published 31 августа 2012,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

31 августа 2012, 14:00
ИА «Бел.Ру» совместно с 2do2go предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

1 сентября, суббота

Выставки

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «История глазами Кукрыниксов», «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Пушкинская библиотека-музей, просп. Ватутина, 4

10:00 «День знаний».

Телефон для справок: (4722) 54-98-52.

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1

10:00 «Мир глазами художника»

Телефоны для справок: (4722) 21-37-12.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00 «Неслучайные картины».

Телефоны для справок: (4722)32-37-53.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: мелодраму «Молодые сердца», триллер «Шкатулка проклятий», приключения «Эволюция Борна», хоррор «Явление». А также фантастический триллер «Вспомнить всё», анимационные приключения «Замбезия» и «Паранорман, или Как приручить зомби», комедию «Дружинники», ужасы «Пираньи 3DD», боевик «Средь бела дня» и фантастический любовный экшн ««Параллельные миры». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1

12:00 Показ фильмов для школьников.

Телефоны для справок: 21-13-29, 21-73-29.

Спорт

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

19:30, 21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Парк Победы

13:00 Ежегодный день спорта в Белгороде.

Концерты, представления

Парк Победы

18:00 Творческие отчёты духовых оркестров области.

Досуг

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33

12:00 Праздник микрорайона «Наше государство».

Телефон для справок: (4722) 34-82-19.

ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137

МУК «Центр досуга», ул. Садовая, 7

15:00 «Выбить ритм».

Парк Победы

16:00 Праздничная программа, посвящённая Дню знаний.

Университетская площадь НИУ «БелГУ»

16:35 Выступление ректорского духового оркестра. Концертная программа творческих коллективов БелГУ.

Площадь УСК Светланы Хоркиной

19:30 Концерт групп «Русский размер» и «Челси».

Ирландский паб, ул. Мичурина, 79

22:00 Концерт группы «8Вёсен».

Телефон для справок: (4722) 31-84-48.

2 сентября, воскресенье

Выставки

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

9:00 «Белгородские писатели — детям»

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «История глазами Кукрыниксов», «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Пушкинская библиотека-музей, просп. Ватутина, 4

10:00 «День знаний».

Телефон для справок: (4722) 54-98-52.

Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1

10:00 «Мир глазами художника»

Телефоны для справок: (4722) 21-37-12.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

Телефоны для справок: (4722)32-37-53.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: мелодраму «Молодые сердца», триллер «Шкатулка проклятий», приключения «Эволюция Борна», хоррор «Явление». А также фантастический триллер «Вспомнить всё», анимационные приключения «Замбезия» и «Паранорман, или Как приручить зомби», комедию «Дружинники», ужасы «Пираньи 3DD», боевик «Средь бела дня» и фантастический любовный экшн ««Параллельные миры». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33

14:00 Демонстрация художественных фильмов для ветеранов.

Телефон для справок: (4722) 34-82-19.

Спорт

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

15:30 (для семейного катания), 17:00, 18:40 Массовые катания на коньках.

Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.

Досуг

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

Более подробная информация об этих и других событиях - в интерактивной афише 2do2go.

#Новости#Инна#Культура#Афиша#Мария#Афиша выходного дня
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