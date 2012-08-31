Афиша выходного дня

Posted 31 августа 2012,, 14:00
Published 31 августа 2012,, 14:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
1 сентября, суббота
Выставки
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «История глазами Кукрыниксов», «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Пушкинская библиотека-музей, просп. Ватутина, 4
10:00 «День знаний».
Телефон для справок: (4722) 54-98-52.
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1
10:00 «Мир глазами художника»
Телефоны для справок: (4722) 21-37-12.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
11:00 «Неслучайные картины».
Телефоны для справок: (4722)32-37-53.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: мелодраму «Молодые сердца», триллер «Шкатулка проклятий», приключения «Эволюция Борна», хоррор «Явление». А также фантастический триллер «Вспомнить всё», анимационные приключения «Замбезия» и «Паранорман, или Как приручить зомби», комедию «Дружинники», ужасы «Пираньи 3DD», боевик «Средь бела дня» и фантастический любовный экшн ««Параллельные миры». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1
12:00 Показ фильмов для школьников.
Телефоны для справок: 21-13-29, 21-73-29.
Спорт
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Парк Победы
13:00 Ежегодный день спорта в Белгороде.
Концерты, представления
Парк Победы
18:00 Творческие отчёты духовых оркестров области.
Досуг
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33
Телефон для справок: (4722) 34-82-19.
ГЦНТ «Сокол», просп. Б. Хмельницкого, 137
МУК «Центр досуга», ул. Садовая, 7
15:00 «Выбить ритм».
Парк Победы
16:00 Праздничная программа, посвящённая Дню знаний.
Университетская площадь НИУ «БелГУ»
16:35 Выступление ректорского духового оркестра. Концертная программа творческих коллективов БелГУ.
Площадь УСК Светланы Хоркиной
19:30 Концерт групп «Русский размер» и «Челси».
Ирландский паб, ул. Мичурина, 79
22:00 Концерт группы «8Вёсен».
Телефон для справок: (4722) 31-84-48.
2 сентября, воскресенье
Выставки
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
9:00 «Белгородские писатели — детям»
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00 «История глазами Кукрыниксов», «Европейский сезон», «Сказочный мир Васнецовых», «Миры Евгения Поленова».
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Пушкинская библиотека-музей, просп. Ватутина, 4
10:00 «День знаний».
Телефон для справок: (4722) 54-98-52.
Белгородский государственный центр народного творчества, ул. Широкая, 1
10:00 «Мир глазами художника»
Телефоны для справок: (4722) 21-37-12.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефоны для справок: (4722)32-37-53.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: мелодраму «Молодые сердца», триллер «Шкатулка проклятий», приключения «Эволюция Борна», хоррор «Явление». А также фантастический триллер «Вспомнить всё», анимационные приключения «Замбезия» и «Паранорман, или Как приручить зомби», комедию «Дружинники», ужасы «Пираньи 3DD», боевик «Средь бела дня» и фантастический любовный экшн ««Параллельные миры». Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33
14:00 Демонстрация художественных фильмов для ветеранов.
Телефон для справок: (4722) 34-82-19.
Спорт
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
Телефоны для справок: (4722) 54-03-15, 54-03-24.
Досуг
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.