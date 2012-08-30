Руководитель Белгородского госуниверситета завёл блог

Обращаясь к посетителям сайта, в первую очередь студентам и преподавателям БелГУ, Олег Полухин отмечает, что хотел бы использовать свой электронный дневник для изложения своих мыслей об университете, образовании и науке в целом, а также студенческой жизни и работе преподавателей вуза. Кроме того, и. о. ректора просит гостей оставлять в блоге свои комментарии и предложения, связанные с деятельностью вуза.