Руководитель Белгородского госуниверситета завёл блог

Posted 30 августа 2012, 05:50
Published 30 августа 2012, 05:50
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Обращаясь к посетителям сайта, в первую очередь студентам и преподавателям БелГУ, Олег Полухин отмечает, что хотел бы использовать свой электронный дневник для изложения своих мыслей об университете, образовании и науке в целом, а также студенческой жизни и работе преподавателей вуза. Кроме того, и. о. ректора просит гостей оставлять в блоге свои комментарии и предложения, связанные с деятельностью вуза.
О. Полухин обещает начинать рабочий день с чтения поступающих на свою интернет-страницу вопросов, предложений и замечаний. «Уверен, что мы вместе сумеем оперативно решить многие трудные задачи и ликвидировать мешающие работе досадные мелочи, а Интернет позволит нам сберечь драгоценное время и осуществить задуманное», — отмечает и. о. ректора, приветствуя посетителей блога.