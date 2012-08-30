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Posted 30 августа 2012, 05:50

Published 30 августа 2012, 05:50

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Руководитель Белгородского госуниверситета завёл блог

30 августа 2012, 05:50
На официальном сайте Белгородского государственного университета появился новый раздел — блог исполняющего обязанности ректора вуза Олега Полухина.

Обращаясь к посетителям сайта, в первую очередь студентам и преподавателям БелГУ, Олег Полухин отмечает, что хотел бы использовать свой электронный дневник для изложения своих мыслей об университете, образовании и науке в целом, а также студенческой жизни и работе преподавателей вуза. Кроме того, и. о. ректора просит гостей оставлять в блоге свои комментарии и предложения, связанные с деятельностью вуза.

О. Полухин обещает начинать рабочий день с чтения поступающих на свою интернет-страницу вопросов, предложений и замечаний. «Уверен, что мы вместе сумеем оперативно решить многие трудные задачи и ликвидировать мешающие работе досадные мелочи, а Интернет позволит нам сберечь драгоценное время и осуществить задуманное», — отмечает и. о. ректора, приветствуя посетителей блога.

#Новости#БелГУ#Образование#Мария#Наука
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