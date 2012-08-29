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Posted 29 августа 2012,, 05:34

Published 29 августа 2012,, 05:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Борзыкин: Настраиваю ребят на хорошую игру в каждом матче

29 августа 2012, 05:34
Главный тренер «Губкина» после игры с «Авангардом» поведал о сложностях выступления в двух турнирах и рассказал о задаче, которая стоит перед его подопечными в этом футбольном сезоне.
Сюжет
Футбол

«Игра была тяжёлая, вязкая. Видимо, сказываются последствия нашего кубкового матча. Сегодня наконец-то удалось забить со стандарта, которые мы постоянно усердно тренируем, — приводит слова Евгения Борзыкина официальный сайт курского «Авангарда». — Очень доволен результатом, командной игрой — не очень, но её попросту некогда толком ставить: еле успеваем восстанавливаться после матчей. Вот «Авангард» сейчас будет отдыхать, а нам 1 сентября предстоит кубковая игра с «Салютом». Впервые привезли домой команду ФНЛ. В Губкине вошли во вкус, и болельщики уже требуют привезти премьер-лигу».

По словам наставника губкинцев, команда стремится по итогам сезона попасть в тройку призёров: «Губкину» поставили задачу занять третье место, хотя добиться его будет весьма непросто. А лично перед собой я поставил задачу занять первое место».

«Недавно Юрий Жирков сказал: «Для того чтобы добиться большой победы, надо сначала одержать много маленьких». Для турнира в «Центре» это идеальное определение. Своих ребят настраиваю на хорошую игру в каждом матче. Если будем стремиться одерживать свою маленькую победу в очередном туре, вполне можем прийти и к большой победе. Тем более что ребятам это выгодно и с финансовой точки зрения. Выигрывай — и получай премиальные», — добавил Борзыкин.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Фк губкин#Евгений борзыкин
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