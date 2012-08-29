Евгений Борзыкин: Настраиваю ребят на хорошую игру в каждом матче

«Недавно Юрий Жирков сказал: «Для того чтобы добиться большой победы, надо сначала одержать много маленьких». Для турнира в «Центре» это идеальное определение. Своих ребят настраиваю на хорошую игру в каждом матче. Если будем стремиться одерживать свою маленькую победу в очередном туре, вполне можем прийти и к большой победе. Тем более что ребятам это выгодно и с финансовой точки зрения. Выигрывай — и получай премиальные», — добавил Борзыкин.