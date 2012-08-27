Агент Шведа: Алексей не затеряется в НБА

Posted 27 августа 2012,, 11:39
Published 27 августа 2012,, 11:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Не думаю, что Алексей затеряется в НБА. В прошлом сезоне в сильнейшей лиге мира дебютировал другой перспективный европеец Рики Рубио и, вопреки мнениям многих экспертов, заиграл на высочайшем уровне. Этот пример будет вдохновлять других игроков Старого Света», — со ссылкой на литовскую прессу пишет «Чемпионат.com».
«Стиль игры «Миннесоты» идеально подходит для Шведа. Главное — завоевать доверие тренера. Если клуб будет доверять ему, то я уверен, что всё будет хорошо. Он просто феноменально сыграл в матче за третье место на Олимпиаде и проявил себя как состоявшийся баскетболист», — заявил агент Алексея.