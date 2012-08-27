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Posted 27 августа 2012,, 11:39

Published 27 августа 2012,, 11:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Агент Шведа: Алексей не затеряется в НБА

27 августа 2012, 11:39
Агент белгородского баскетболиста Обрад Фимич считает, что стиль игры «Миннесоты Тимбервулвз», в которой Алексей Швед дебютирует в будущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, идеально подходит его клиенту.

«Не думаю, что Алексей затеряется в НБА. В прошлом сезоне в сильнейшей лиге мира дебютировал другой перспективный европеец Рики Рубио и, вопреки мнениям многих экспертов, заиграл на высочайшем уровне. Этот пример будет вдохновлять других игроков Старого Света», — со ссылкой на литовскую прессу пишет «Чемпионат.com».

«Стиль игры «Миннесоты» идеально подходит для Шведа. Главное — завоевать доверие тренера. Если клуб будет доверять ему, то я уверен, что всё будет хорошо. Он просто феноменально сыграл в матче за третье место на Олимпиаде и проявил себя как состоявшийся баскетболист», — заявил агент Алексея.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Алексей Швед#Баскетбол
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