Агент Шведа: Алексей не затеряется в НБА

«Стиль игры «Миннесоты» идеально подходит для Шведа. Главное — завоевать доверие тренера. Если клуб будет доверять ему, то я уверен, что всё будет хорошо. Он просто феноменально сыграл в матче за третье место на Олимпиаде и проявил себя как состоявшийся баскетболист», — заявил агент Алексея.