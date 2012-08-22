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Posted 22 августа 2012,, 06:35

Published 22 августа 2012,, 06:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В строительстве завода по производству лизина в Шебекинском районе поучаствует госбюджет

22 августа 2012, 06:35
Государственная поддержка завода по производству лизина в Белгородской области может достигнуть 50 % от запланированных 6 миллиардов рублей. В такую сумму обойдётся предприятие, которое ежегодно будет выпускать 55 тысяч тонн лизина — кормовой добавки для животных и птицы.

ИА «Бел.Ру» сообщало о принятой региональным правительством программе по господдержке производителей лизина до 2015 года. Она ориентирована на импортозамещение лизина, объёмы ввоза в Россию которого ежегодно растут в связи с ростом агропромышленного комплекса.

Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье», компания «Завод премиксов № 1», принадлежащая основному владельцу агрохолдинга «Приосколье» Геннадию Бобрицкому, начала строительство лизинового предприятия мощностью около 55 тыс. т в год и стоимостью более 6 млрд рублей.

Геннадий Бобрицкий, по данным издания, уже подал заявку на софинансирование своего проекта в региональное правительство. Согласно программе, финансирование будет вестись в основном из федерального бюджета, а регион по схеме софинансирования добавит свою долю в объём поддержки (770 млн рублей). «Не исключено, что бюджетные вложения будут и меньше 50 % стоимости проекта, но мы будем рады любому виду господдержки», — отметил предприниматель.

#Новости#Экономика#АПК#Мария#Лизин#Бобрицкий#Комбикорм
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