В строительстве завода по производству лизина в Шебекинском районе поучаствует госбюджет

Геннадий Бобрицкий, по данным издания, уже подал заявку на софинансирование своего проекта в региональное правительство. Согласно программе, финансирование будет вестись в основном из федерального бюджета, а регион по схеме софинансирования добавит свою долю в объём поддержки (770 млн рублей). «Не исключено, что бюджетные вложения будут и меньше 50 % стоимости проекта, но мы будем рады любому виду господдержки», — отметил предприниматель.