В строительстве завода по производству лизина в Шебекинском районе поучаствует госбюджет

Posted 22 августа 2012,, 06:35
Published 22 августа 2012,, 06:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
ИА «Бел.Ру» сообщало о принятой региональным правительством программе по господдержке производителей лизина до 2015 года. Она ориентирована на импортозамещение лизина, объёмы ввоза в Россию которого ежегодно растут в связи с ростом агропромышленного комплекса.
Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье», компания «Завод премиксов № 1», принадлежащая основному владельцу агрохолдинга «Приосколье» Геннадию Бобрицкому, начала строительство лизинового предприятия мощностью около 55 тыс. т в год и стоимостью более 6 млрд рублей.
Геннадий Бобрицкий, по данным издания, уже подал заявку на софинансирование своего проекта в региональное правительство. Согласно программе, финансирование будет вестись в основном из федерального бюджета, а регион по схеме софинансирования добавит свою долю в объём поддержки (770 млн рублей). «Не исключено, что бюджетные вложения будут и меньше 50 % стоимости проекта, но мы будем рады любому виду господдержки», — отметил предприниматель.