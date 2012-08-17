Владимир Тебекин: Белгород сделал ставку на воспитание своих боксёров

Однако в этом году в Белгородской области появился спортсмен, который уже много добился, выступая за другой регион. При этом Владимир Никитин, переехав из Коми, выиграл свой первый же турнир в составе белгородской команды и был признан лучшим боксёром молодёжного первенства России. «Владимир — у нас единственное исключение. Он решил переехать в Старый Оскол: работать здесь, тренироваться, создавать семью. Естественно, учитывая все его положительные характеристики — и человеческие, и спортивные, — мы его приняли в свои ряды. Но мы его не переманивали и ничего не предлагали. То есть все эти награды по факту, ему никто их не обещал».