Владимир Тебекин: Белгород сделал ставку на воспитание своих боксёров

Posted 17 августа 2012,, 13:23
Published 17 августа 2012,, 13:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам Владимира Тебекина, несмотря на высокий уровень конкуренции, любительский бокс быстро прогрессирует лишь в некоторых регионах страны. «Россия — великая боксёрская держава. В этом виде спорта у нас большая конкуренция, — заявил президент региональной федерации на пресс-конференции, посвящённой белгородским победителям первенства страны среди боксёров 19—22 лет. — Но, как признают в Министерстве спорта и Федерации, бокс развивается в Новосибирской, Белгородской, Челябинской области и Чечне. Остальные федерации и спорткомитеты стараются вести двойные, тройные зачёты. Когда, к примеру, якут боксирует за Москву... А мы сделали ставку именно на воспитание своих боксёров. Не кого-то там переманить, дать ему квартиру и потом сказать, что мы его воспитали».
Однако в этом году в Белгородской области появился спортсмен, который уже много добился, выступая за другой регион. При этом Владимир Никитин, переехав из Коми, выиграл свой первый же турнир в составе белгородской команды и был признан лучшим боксёром молодёжного первенства России. «Владимир — у нас единственное исключение. Он решил переехать в Старый Оскол: работать здесь, тренироваться, создавать семью. Естественно, учитывая все его положительные характеристики — и человеческие, и спортивные, — мы его приняли в свои ряды. Но мы его не переманивали и ничего не предлагали. То есть все эти награды по факту, ему никто их не обещал».
Напомним, что за блестящее выступление на первенстве страны Никитин получил в Белгороде премию 130 тысяч рублей и новенькую Toyota Camry.
В Федерации бокса России Владимир Тебекин занимается вопросами Всемирной серии бокса. В этой лиге, созданной по инициативе Международной боксёрской ассоциации, спортсмены-любители боксируют по правилам профессионального бокса. Это командный турнир, состоящий из матчевых встреч. В свою очередь один матч включает пять поединков между бойцами двух команд в различных категориях.
В прошедшем сезоне российское «Динамо-Москва» заняло в WSB второе место, в финале уступив «Миланскому грому» из Италии. За динамовцев на турнире выступал как раз новоиспечённый староосколец Владимир Никитин. Как сообщил В. Тебекин, в будущем болельщики смогут увидеть в WSB и других белгородцев. «У нас большая смена растёт. Есть Иван Кабатов, который сейчас готовится к первенству мира среди юниоров, Собылинский, Дунайцев, Черевко... То есть у нас очень большая скамейка, поэтому будет видно. Мы же не можем одних белгородцев выставить на командный Кубок мира? Но два-три человека в команде будут», — заверил вице-президент ФБР. По его словам, Дмитрий Полянский не принял участие в этом турнире из-за перспектив выступления на Олимпиаде.