Афиша выходного дня

В эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: боевик «Неудержимые 2», мультфильм «Сэмми 2: Шевели ластами» в 3D и исторический фильм «Прощай, моя королева». Помимо этого вы можете посмотреть боевик «Вспомнить всё», комедии «Третий лишний», «Джунгли зовут! В поисках марсупилами», анимационные приключения «От винта» в 3D, пародийную комедию «Блокбастер» в 3D и фантастическую драму «4:44 Последний день на Земле», а также фантастический триллер «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», танцевальный экшн «Шаг вперёд 4» в 3D, захватывающий комедийно-приключенческий мультфильм «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в 3D. Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).