Афиша выходного дня

Posted 17 августа 2012,, 13:41
Published 17 августа 2012,, 13:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
18 августа, суббота
Выставки
Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38
Телефон для справок: (4722) 27-64-23.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Фотовыставка «Курская битва», «Музейный вернисаж», «Диорама - сквозь время». «Из нашей истории строки».
Телефон для справок: (4722) 32-96-89.
Галерея фотоискусства им. В. А. Собровина, ул. Попова, 69
10:00 «Белгородчина заповедная», «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород - город добрых дел».
Телефон для справок: (4722) 31-78-27.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
Телефон для справок: (4722) 32-25-64.
Торгово-развлекательный центр «РИО», просп. Б. Хмельницкого, 164 (2-й этаж)
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: (4722) 32-37-53.
Выставочный комплекс «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а
Телефон для справок: (4722) 58-29-46.
Кино
В эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: боевик «Неудержимые 2», мультфильм «Сэмми 2: Шевели ластами» в 3D и исторический фильм «Прощай, моя королева». Помимо этого вы можете посмотреть боевик «Вспомнить всё», комедии «Третий лишний», «Джунгли зовут! В поисках марсупилами», анимационные приключения «От винта» в 3D, пародийную комедию «Блокбастер» в 3D и фантастическую драму «4:44 Последний день на Земле», а также фантастический триллер «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», танцевальный экшн «Шаг вперёд 4» в 3D, захватывающий комедийно-приключенческий мультфильм «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в 3D. Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Спорт
Парк Победы
10:00 (у фонтана) Белгородская тропа здоровья (массовая пробежка и зарядка на свежем воздухе).
АСК «Вираж», с. Беломестное, ул. Западная, 11
Телефон для справок: (4722) 78-57-85.
Стадион на ул. 60 лет Октября
14:00 Регулярная открытая тренировка с алтимат-клубом «Белки».
Телефоны для справок: 8-980-371-17-84, 8-951-135-66-04.
Центральный городской пляж (ближний берег)
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
Телефон для справок: (4722) 53-03-15.
Концерты, представления, фестивали
Центральный парк культуры и отдыха, ул. Островского, 20
Парк Победы
18:00 Творческие отчёты духовых оркестров области.
Досуг
ТРК «Сити Молл «Белгородский», ул. Щорса, 64
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.
Кинотеатр «Русич», проспект Ватутина, 8
Телефон для справок: (4722) 54-08-54.
Кафе-бар «Сопрано», ул. Костюкова, 14
22:00 Вечеринка «Счастливый случай».
Телефон для справок: (4722) 55-57-57.
19 августа, воскресенье
Выставки
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
Телефон для справок: (4722) 58-96-67.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2
10:00 Фотовыставка «Курская битва», «Музейный вернисаж», «Диорама - сквозь время», «Из нашей истории строки».
Телефон для справок: (4722) 32-96-89.
Галерея фотоискусства им. В. А. Собровина, ул. Попова, 69
10:00 «Белгородчина заповедная», «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород - город добрых дел».
Телефон для справок: (4722) 31-78-27.
Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43
10:00 «Вернисаж добра».
Телефон для справок: (4722) 26-74-17.
Торгово-развлекательный центр «РИО», просп. Б. Хмельницкого, 164 (2-й этаж)
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: (4722) 32-37-53.
Кино
В эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: боевик «Неудержимые 2», мультфильм «Сэмми 2: Шевели ластами» в 3D и исторический фильм «Прощай, моя королева». Помимо этого вы можете посмотреть боевик «Вспомнить всё», комедии «Третий лишний», «Джунгли зовут! В поисках марсупилами», анимационные приключения «От винта» в 3D, пародийную комедию «Блокбастер» в 3D и фантастическую драму «4:44 Последний день на Земле», а также фантастический триллер «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», танцевальный экшн «Шаг вперёд 4» в 3D, захватывающий комедийно-приключенческий мультфильм «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в 3D. Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Спорт
Стадион на ул. 60 лет Октября
Телефоны для справок: 8-980-371-17-84, 8-951-135-66-04.
Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а
21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.
Телефон для справок: (4722) 53-03-15.
Концерты, представления
Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, просп. Б. Хмельницкого, 3
«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТРЦ «Модный бульвар»)
Телефон для справок - (4722) 78-76-06.
Центральный парк культуры и отдыха, ул. Островского, 20
18:00 Танцевальная программа «В кругу друзей».
Парк Победы
18:00 Выступление творческих коллективов Белгородской государственной филармонии.
19:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.
Досуг
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
Телефон для справок: (4722) 35-32-21.