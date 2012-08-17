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Posted 17 августа 2012,, 13:41

Published 17 августа 2012,, 13:41

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня

17 августа 2012, 13:41
ИА «Бел.Ру» совместно с 2do2go предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

18 августа, суббота

Выставки

Белгородский литературный музей, ул. Преображенская, 38

9:00 «П. Я. Барвинский: драматург, прозаик, актёр», «Белгородские писатели - детям».

Телефон для справок: (4722) 27-64-23.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00 «История глазами Кукрыниксов», «Золотая палитра».

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Фотовыставка «Курская битва», «Музейный вернисаж», «Диорама - сквозь время». «Из нашей истории строки».

Телефон для справок: (4722) 32-96-89.

Галерея фотоискусства им. В. А. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 «Белгородчина заповедная», «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород - город добрых дел».

Телефон для справок: (4722) 31-78-27.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

Телефон для справок: (4722) 32-25-64.

Торгово-развлекательный центр «РИО», просп. Б. Хмельницкого, 164 (2-й этаж)

10:00 Фотовыставка «Нежность».

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: (4722) 32-37-53.

Выставочный комплекс «Белэкспоцентр», ул. Победы, 147а

10:00 VI выставка-ярмарка «Медовый спас».

Телефон для справок: (4722) 58-29-46.

Кино

В эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: боевик «Неудержимые 2», мультфильм «Сэмми 2: Шевели ластами» в 3D и исторический фильм «Прощай, моя королева». Помимо этого вы можете посмотреть боевик «Вспомнить всё», комедии «Третий лишний», «Джунгли зовут! В поисках марсупилами», анимационные приключения «От винта» в 3D, пародийную комедию «Блокбастер» в 3D и фантастическую драму «4:44 Последний день на Земле», а также фантастический триллер «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», танцевальный экшн «Шаг вперёд 4» в 3D, захватывающий комедийно-приключенческий мультфильм «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в 3D. Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Спорт

Парк Победы

10:00 (у фонтана) Белгородская тропа здоровья (массовая пробежка и зарядка на свежем воздухе).

АСК «Вираж», с. Беломестное, ул. Западная, 11

11:00 Открытый любительский детский чемпионат по картингу.

Телефон для справок: (4722) 78-57-85.

Стадион на ул. 60 лет Октября

14:00 Регулярная открытая тренировка с алтимат-клубом «Белки».

Телефоны для справок: 8-980-371-17-84, 8-951-135-66-04.

Центральный городской пляж (ближний берег)

17:00 «Схватка динозавров» (атлетическое многоборье).

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

21:10 Массовые катания на коньках.

Телефон для справок: (4722) 53-03-15.

Концерты, представления, фестивали

Центральный парк культуры и отдыха, ул. Островского, 20

10:30 V Международный фестиваль-ярмарка славянской культуры «Белгородская слобода - 2012».

Парк Победы

18:00 Творческие отчёты духовых оркестров области.

Досуг

ТРК «Сити Молл «Белгородский», ул. Щорса, 64

14:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

Кинотеатр «Русич», проспект Ватутина, 8

19:00 Детские развлекательные программы на площадке кинотеатра «Русич».

Телефон для справок: (4722) 54-08-54.

Кафе-бар «Сопрано», ул. Костюкова, 14

22:00 Вечеринка «Счастливый случай».

Телефон для справок: (4722) 55-57-57.

19 августа, воскресенье

Выставки

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

Телефон для справок: (4722) 58-96-67.

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», ул. Попова, 2

10:00 Фотовыставка «Курская битва», «Музейный вернисаж», «Диорама - сквозь время», «Из нашей истории строки».

Телефон для справок: (4722) 32-96-89.

Галерея фотоискусства им. В. А. Собровина, ул. Попова, 69

10:00 «Белгородчина заповедная», «Белгородцы: знакомые и незнакомые», «Белгород - город добрых дел».

Телефон для справок: (4722) 31-78-27.

Белгородский государственный музей народной культуры, ул. Мичурина, 43

10:00 «Вернисаж добра».

Телефон для справок: (4722) 26-74-17.

Торгово-развлекательный центр «РИО», просп. Б. Хмельницкого, 164 (2-й этаж)

10:00 Фотовыставка «Нежность».

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: (4722) 32-37-53.

Кино

В эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть очередные новинки кинопроката: боевик «Неудержимые 2», мультфильм «Сэмми 2: Шевели ластами» в 3D и исторический фильм «Прощай, моя королева». Помимо этого вы можете посмотреть боевик «Вспомнить всё», комедии «Третий лишний», «Джунгли зовут! В поисках марсупилами», анимационные приключения «От винта» в 3D, пародийную комедию «Блокбастер» в 3D и фантастическую драму «4:44 Последний день на Земле», а также фантастический триллер «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», танцевальный экшн «Шаг вперёд 4» в 3D, захватывающий комедийно-приключенческий мультфильм «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» в 3D. Телефоны автоответчиков: (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Спорт

Стадион на ул. 60 лет Октября

13:30 Регулярная открытая тренировка с алтимат-клубом «Белки».

Телефоны для справок: 8-980-371-17-84, 8-951-135-66-04.

Ледовая арена «Оранжевый лёд», ул. Королёва, 7а

21:10, 22:50 Массовые катания на коньках.

Телефон для справок: (4722) 53-03-15.

Концерты, представления

Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, просп. Б. Хмельницкого, 3

15:00 Шоу-показ свадебной и вечерней моды осень - зима 2012 Wedding Fashion Belgorod 2.

«Динопарк», ул. Костюкова, 39 (ТРЦ «Модный бульвар»)

16:00 Кукольное представление «Лекарство от жадности».

Телефон для справок - (4722) 78-76-06.

Центральный парк культуры и отдыха, ул. Островского, 20

18:00 Танцевальная программа «В кругу друзей».

Парк Победы

18:00 Выступление творческих коллективов Белгородской государственной филармонии.

19:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.

Досуг

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

Телефон для справок: (4722) 35-32-21.

Более подробная информация об этих и других событиях - в интерактивной афише 2do2go.

#Новости#Культура#Афиша#Мария#Афиша выходного дня
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