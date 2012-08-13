Тарас Хтей: Мы вписали свои имена в историю

«Как капитан я принимал сегодня мало участия, — приводит слова Тараса Хтея агентство «Р-Спорт». — Переломный момент настал тогда, когда в сложную минуту Владимир Романович принял для себя решение — поверьте, оно было непростым — выпустить Димку Мусэрского на позицию диагонального, а на позицию доигровщика — Максима Михайлова, как раз вместо меня. Наверное, это дало свои плоды, поскольку команда Бразилии не была готова к такому решению нашего тренера. Это переломило всю игру. Я думаю, что Бразилия в тот момент была в шоке. Успех был именно в этом. И думаю, что команда Бразилии в третьей партии уже поверила в свой успех, в свой результат. Немножко поспешили бразильцы выиграть».