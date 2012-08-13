Тарас Хтей: Мы вписали свои имена в историю

Posted 13 августа 2012,, 08:44
Published 13 августа 2012,, 08:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Как капитан я принимал сегодня мало участия, — приводит слова Тараса Хтея агентство «Р-Спорт». — Переломный момент настал тогда, когда в сложную минуту Владимир Романович принял для себя решение — поверьте, оно было непростым — выпустить Димку Мусэрского на позицию диагонального, а на позицию доигровщика — Максима Михайлова, как раз вместо меня. Наверное, это дало свои плоды, поскольку команда Бразилии не была готова к такому решению нашего тренера. Это переломило всю игру. Я думаю, что Бразилия в тот момент была в шоке. Успех был именно в этом. И думаю, что команда Бразилии в третьей партии уже поверила в свой успех, в свой результат. Немножко поспешили бразильцы выиграть».
«В любом случае у нас победила команда, мы сделали большой объём работы. Это не просто день, неделя, месяц или два месяца. Мы готовились к этой Олимпиаде практически три года. Да, кто-то сыграл больше, кто-то меньше, но это общая победа абсолютно всей команды: и массажистов, и докторов, и тренеров, и федерации, и жён, и детей, и мам, и пап наших, которые помогали нам достичь этих высот, этой медали, которая очень тяжела на шее. Очень много вложено сюда», — добавил Хтей.
По словам волейболиста, путь к олимпийскому золоту осложнили многочисленные травмы: «Очень сложно Игры начинались. У нас три человека послеоперационных травмированных. И я до конца ещё не восстановился, потому что только два месяца назад сделал операцию. Очень сложно для Олимпийских игр набрать такую форму, которая была бы безупречной. Всё шло не в нашу пользу. Но, видимо, стоило пройти через все эти тернии, чтобы попасть к звёздам».
«В волейболе мы не выигрывали золото Олимпиад уже 32 года, поэтому для нас это стало огромной мотивацией, — пояснил капитан сборной. — Мы хотели вписать свои имена в историю, и мы это сделали. Именно это двигало нас вперёд в первую очередь».
Фото «Р-Спорт»