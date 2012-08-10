«Тройка Диалог» захотела отменить итоги конкурса по выбору андеррайтера облигационного займа Белгородской области

«Тройка Диалог» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском о признании недействительными итогов конкурса по выборов андеррайтера облигационного займа Белгородской области на 5 млрд рублей. Истец указывает, что организатор конкурса (департамент финансов) уже в его ходе изменил условия заказа, что может стать причиной для отмены итогов конкурса, сообщает «Коммерсантъ Черноземье».