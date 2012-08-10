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Posted 10 августа 2012,, 10:30

Published 10 августа 2012,, 10:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Тройка Диалог» захотела отменить итоги конкурса по выбору андеррайтера облигационного займа Белгородской области

10 августа 2012, 10:30
Инвестгруппа «Тройка Диалог» через суд хочет признать недействительным конкурс по выбору андеррайтера облигационного займа на 5 миллиардов рублей, который эмитировала Белгородская область.

«Тройка Диалог» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском о признании недействительными итогов конкурса по выборов андеррайтера облигационного займа Белгородской области на 5 млрд рублей. Истец указывает, что организатор конкурса (департамент финансов) уже в его ходе изменил условия заказа, что может стать причиной для отмены итогов конкурса, сообщает «Коммерсантъ Черноземье».

Конкурс по выбору андеррайтера выиграл банк ВТБ, который 9 августа уже закрыл книгу приёма заявок на приобретение облигаций Белгородской области. Помимо «Тройки Диалог» и ВТБ участниками конкурса были банк «Открытие», Росбанк и «Уралсиб».

Андеррайтер (англ. underwriter) (на рынке ценных бумаг) юридическое лицо, которое осуществляет руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения.

#Новости#Экономика#Мария#Облигации#ВТБ#Займ
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