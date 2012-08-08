Елена Соколова пробилась в олимпийский финал по прыжкам в длину

Posted 8 августа 2012,, 10:37
Published 8 августа 2012,, 10:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Старооскольская прыгунья в длину Елена Соколова уверенно прошла отбор в финал олимпийского турнира. В первой попытке наша легкоатлетка улетела на 6,63 метра, а во второй улучшила свой результат до 6,71 метра. По итогам квалификации Соколову опередили лишь три соперницы: британка Шара Проктор (6,81), американка Дженей Делоуч (6,80) и Карин Мей Мелис из Турции (6,80).
Помимо Елены Соколовой в финал в прыжках в длину отобрались россиянки Анна Назарова (6,62) и Людмила Колчанова (6,57).
«Мне понравилось сегодняшнее выступление. Стадион просто фантастический, публика удивительная. Условия, конечно, были довольно трудными из-за ветра, но это никак на меня не повлияло. Перед финалом чувствую себя уверенно», цитирует Соколову ИТАР-ТАСС.
Финальные состязания в секторе прыжков в длину пройдут 8 августа. Начало соревнований — в 23:05 мск.