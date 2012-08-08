Елена Соколова пробилась в олимпийский финал по прыжкам в длину

Старооскольская прыгунья в длину Елена Соколова уверенно прошла отбор в финал олимпийского турнира. В первой попытке наша легкоатлетка улетела на 6,63 метра, а во второй улучшила свой результат до 6,71 метра. По итогам квалификации Соколову опередили лишь три соперницы: британка Шара Проктор (6,81), американка Дженей Делоуч (6,80) и Карин Мей Мелис из Турции (6,80).