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Posted 8 августа 2012,, 10:37

Published 8 августа 2012,, 10:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Елена Соколова пробилась в олимпийский финал по прыжкам в длину

8 августа 2012, 10:37
7 августа спортсменка из Белгородской области показала четвёртый результат в квалификации и отобралась в финал соревнований. Сегодня вечером Соколова поборется за медали Олимпийских игр.

Старооскольская прыгунья в длину Елена Соколова уверенно прошла отбор в финал олимпийского турнира. В первой попытке наша легкоатлетка улетела на 6,63 метра, а во второй улучшила свой результат до 6,71 метра. По итогам квалификации Соколову опередили лишь три соперницы: британка Шара Проктор (6,81), американка Дженей Делоуч (6,80) и Карин Мей Мелис из Турции (6,80).

Помимо Елены Соколовой в финал в прыжках в длину отобрались россиянки Анна Назарова (6,62) и Людмила Колчанова (6,57).

«Мне понравилось сегодняшнее выступление. Стадион просто фантастический, публика удивительная. Условия, конечно, были довольно трудными из-за ветра, но это никак на меня не повлияло. Перед финалом чувствую себя уверенно», цитирует Соколову ИТАР-ТАСС.

Финальные состязания в секторе прыжков в длину пройдут 8 августа. Начало соревнований — в 23:05 мск.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Легкая атлетика#Прыжки в длину#Елена соколова
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