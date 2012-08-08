Белгородцы пока не жаловались на подготовку к выборам губернатора

«Сейчас пока идёт активно процесс выдвижения (кандидатов), скандалов нет. Даже по поводу этих новаций (в частности, листу поддержки кандидатов в губернаторы) ни одной жалобы нет из этих пяти регионов, где пройдут выборы в губернаторов. И из других регионов вообще ни одной жалобы в ЦИК нет», цитирует зампреда ЦИК Леонида Ивлева РИА Новости.