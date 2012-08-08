Белгородцы пока не жаловались на подготовку к выборам губернатора

Posted 8 августа 2012,, 11:50
Published 8 августа 2012,, 11:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Сейчас пока идёт активно процесс выдвижения (кандидатов), скандалов нет. Даже по поводу этих новаций (в частности, листу поддержки кандидатов в губернаторы) ни одной жалобы нет из этих пяти регионов, где пройдут выборы в губернаторов. И из других регионов вообще ни одной жалобы в ЦИК нет», цитирует зампреда ЦИК Леонида Ивлева РИА Новости.
По его словам, в ЦИК поступают только звонки и письма, в которых содержатся просьбы разъяснить «некоторые вещи», касающиеся выборов.
Напомним, сегодня в Белгородской области на выборы губернатора подала документы первый кандидат — член ЛДПР Ирина Горькова.