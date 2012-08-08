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Posted 8 августа 2012,, 11:50

Published 8 августа 2012,, 11:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы пока не жаловались на подготовку к выборам губернатора

8 августа 2012, 11:50
В Центризбирком России из регионов, где осенью пройдут выборы губернаторов, пока не поступило жалоб по выдвижению кандидатур.
Сюжет
Выборы

«Сейчас пока идёт активно процесс выдвижения (кандидатов), скандалов нет. Даже по поводу этих новаций (в частности, листу поддержки кандидатов в губернаторы) ни одной жалобы нет из этих пяти регионов, где пройдут выборы в губернаторов. И из других регионов вообще ни одной жалобы в ЦИК нет», цитирует зампреда ЦИК Леонида Ивлева РИА Новости.

По его словам, в ЦИК поступают только звонки и письма, в которых содержатся просьбы разъяснить «некоторые вещи», касающиеся выборов.

Напомним, сегодня в Белгородской области на выборы губернатора подала документы первый кандидат — член ЛДПР Ирина Горькова.

#Новости#Выборы#Политика#Губернатор#Мария#ЛДПР
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