С начала лета белгородские автомобилисты превысили скорость на 18 миллионов рублей

Однако, по словам начальника белгородского УГИБДД Николая Смолякова, получение дохода не самое важное в деятельности центра: «Мы анализировали ситуацию в тех местах, где уже установлены приборы видеофиксации: скоростной режим там теперь выдерживается. Ведь самое главное — это не возврат денег, а сокращение количества погибших».