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Posted 31 июля 2012,, 13:48

Published 31 июля 2012,, 13:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С начала лета белгородские автомобилисты превысили скорость на 18 миллионов рублей

31 июля 2012, 13:48
Именно такую сумму штрафов заплатят владельцы авто, которых сфотографировали приборы белгородского Центра автоматической фиксации правонарушений.

Созданный в 2012 году при региональной Госавтоинспекции Центр автоматизированной фиксации занимается обработкой информации о нарушениях правил дорожного движения и рассылкой постановлений со штрафами нерадивым автовладельцам. Данные поступают в структуру со стационарных и передвижных радарных комплексов фото- и видеофиксации, установленных на дорогах области.

Сотрудники Центра каждый месяц рассылают свыше 20 тысяч постановлений за превышение установленной скорости движения. Так, с 1 июня по 27 июля «письма счастья» получили почти 50 тысяч владельцев транспортных средств. Общая сумма штрафов по ним составила 18,3 миллиона рублей.

Однако, по словам начальника белгородского УГИБДД Николая Смолякова, получение дохода не самое важное в деятельности центра: «Мы анализировали ситуацию в тех местах, где уже установлены приборы видеофиксации: скоростной режим там теперь выдерживается. Ведь самое главное — это не возврат денег, а сокращение количества погибших».

«Проблемы, конечно, остаются — и в части технического обеспечения, и штатной численности Центра, — отметил глава Госавтоинспекции. — Мне бы хотелось больше сотрудников, чтобы мы могли обрабатывать нарушения в круглосуточном режиме и чтобы ответственность наступала быстрее».

В ближайшей перспективе ГИБДД установит перед стационарными приборами информационные знаки, которые предупредят водителей о том, что работает система видеофиксации.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Гибдд#Нарушение#Видеофиксация#Николай смоляков#Радар#Центр фиксации
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