Компания «АльтЭнерго» успешно защитила проект на федеральном уровне

Проект реализуется в рамках долгосрочной целевой программы «Создание производственных мощностей по переработке отходов сельхозпредприятий агропромышленного комплекса Белгородской области в 2012—2014 годах» и предусматривает установку трёх видов альтернативных источников энергии: ветрогенераторов, солнечных батарей и крупнейшей в России биогазовой станции «Лучки» мощностью 2,4 МВт. На сегодняшний день все источники успешно введены в работу и 30 июля выработали свой первый миллион киловатт-часов. Причём лидером по производству «зелёной» энергии является биогазовая установка, которая уже выдала в сеть свыше 900 000 кВт·ч. В год станция будет вырабатывать не менее 19,4 млн кВт·ч электрической и 20,4 тыс. Гкал тепловой энергии.