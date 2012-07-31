Компания «АльтЭнерго» успешно защитила проект на федеральном уровне

Posted 31 июля 2012,, 17:29
Published 31 июля 2012,, 17:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Проект реализуется в рамках долгосрочной целевой программы «Создание производственных мощностей по переработке отходов сельхозпредприятий агропромышленного комплекса Белгородской области в 2012—2014 годах» и предусматривает установку трёх видов альтернативных источников энергии: ветрогенераторов, солнечных батарей и крупнейшей в России биогазовой станции «Лучки» мощностью 2,4 МВт. На сегодняшний день все источники успешно введены в работу и 30 июля выработали свой первый миллион киловатт-часов. Причём лидером по производству «зелёной» энергии является биогазовая установка, которая уже выдала в сеть свыше 900 000 кВт·ч. В год станция будет вырабатывать не менее 19,4 млн кВт·ч электрической и 20,4 тыс. Гкал тепловой энергии.
Перерабатывая отходы всего двух предприятий ГК «Агро-Белогорье» — мясоперерабатывающего завода и селекционно-гибридного центра, — биогазовая установка «Лучки» способна обеспечить электроэнергией всё население Прохоровского района. Тогда как только у этого агрохолдинга в области действуют 52 сельхозпредприятия, а в целом по региону их насчитывается порядка 300. Ежегодно в области образуется около 15 млн тонн отходов агропромышленного комплекса, из которых путём утилизации на биогазовых установках можно получать свыше 1 766 160 МВт·ч электроэнергии, обеспечивая таким образом энергетическую безопасность региона.
Кроме этого, проект призван решить проблемы утилизации животноводческих отходов, сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, получить экологически чистые удобрения и создать новые рабочие места.
«От Агентства стратегических инициатив мы ожидаем в первую очередь содействия в утверждении «зелёного тарифа», без которого подобные проекты ещё долго не смогут заинтересовать инвестора, — отметил генеральный директор «АльтЭнерго» Виктор Филатов. — Себестоимость электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников, пока выше, чем в традиционной энергетике, поэтому на данном этапе альтернативной энергетике требуется государственная поддержка. Решение этого и ряда других проблемных вопросов должно стимулировать участников рынка, инвесторов вкладывать средства в развитие ВИЭ».
Напомним, в марте 2012 года представители российского Агентства стратегических инициатив посетили биогазовую установку «Лучки», ветровую и солнечную электростанции компании «АльтЭнерго». В ходе встречи директор АСИ Андрей Никитин заявил о готовности поддержать и растиражировать белгородский проект по альтернативной энергетике. В тот же день между агентством и правительством Белгородской области было подписано соглашение о сотрудничестве.