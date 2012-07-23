С могилы белгородского художника Станислава Косенкова похитили крест

Posted 23 июля 2012,, 08:06
Published 23 июля 2012,, 08:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сын белгородского художника Артём Косенков о пропаже сообщил в своём блоге. По его словам, в последний раз крест родственники видели на Красную горку (22 апреля 2012 года). Вдова Станислава Косенкова Анна уже обратилась в полицию. Ведётся следствие. «Руководство кладбища на вопрос, как такое могло случиться, пояснило, что в данный момент у кладбища всего один сторож. Остаётся удивляться: как этот сторож не заметил пропажи на центральной аллее в течение более двух месяцев?» - пишет Артём Косенков.
Сам крест был установлен на могиле художника спустя три года после его смерти. Он создан белгородским скульптором Анатолием Шишковым. «Меди в кресте немного, он полый, выполнен в технике чеканки, тем не менее крест является произведением искусства и предварительно оценен в полмиллиона рублей», - сообщил сын легендарного графика.
Художник-график, член Союза художников СССР Станислав Степанович Косенков - автор иллюстраций к детским книгам Виктора Астафьева, Василия Белова, около 60 рисунков к роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» и повести Николая Лескова «Воительница». Произведения белгородского художника, одного из самых значимых графиков своего времени, хранятся в 17 музеях и картинных галереях России и мира, в том числе в Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, музее современного искусства «Пети Пале» в Женеве, музее имени Достоевского в Санкт-Петербурге, в домах-музеях Тургенева и Лескова в Орле, Тютчева в Брянской области, а также в Белгороде, где открыт музей Станислава Косенкова.