С могилы белгородского художника Станислава Косенкова похитили крест

Художник-график, член Союза художников СССР Станислав Степанович Косенков - автор иллюстраций к детским книгам Виктора Астафьева, Василия Белова, около 60 рисунков к роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» и повести Николая Лескова «Воительница». Произведения белгородского художника, одного из самых значимых графиков своего времени, хранятся в 17 музеях и картинных галереях России и мира, в том числе в Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, музее современного искусства «Пети Пале» в Женеве, музее имени Достоевского в Санкт-Петербурге, в домах-музеях Тургенева и Лескова в Орле, Тютчева в Брянской области, а также в Белгороде, где открыт музей Станислава Косенкова.