Алексей Швед перешёл в «Миннесоту»

Posted 23 июля 2012,, 09:18
Published 23 июля 2012,, 09:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Защитник Алексей Швед использовал опцию контракта с ЦСКА, чтобы осуществить переход в команду НБА «Миннесота Тимбервулвз», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Швед начал заниматься баскетболом в Белгороде у отца, Виктора Николаевича. В ЦСКА Алексей перешёл в 16-летнем возрасте. Он дебютировал в основном составе «армейцев» в сезоне 2006-2007 годов, успел поиграть за «Химки» и московское «Динамо». С 2010 года стал одним из ключевых игроков ЦСКА, а в прошедшем сезоне завоевал приз MVP плей-офф БЕКО ПБЛ, показав второй результат в истории Евролиги по реализации трёхочковых бросков (49,1 %).
«Искренне благодарен ЦСКА - игрокам, тренерам, работникам клуба, Андрею Ватутину (президенту клуба - прим. ред.) лично. Мы вместе провели отличные годы, и у меня сохранялась хорошая возможность остаться, - приводит слова Шведа пресс-служба ЦСКА. - Но всё же я решил попробовать себя на самом высоком уровне, использовать возможность выступить в НБА. Надеюсь, что у меня всё получится в «Миннесоте», приложу для этого все усилия».
В прошлом сезоне новый клуб Алексея Шведа занял 12-е место в западной конференции НБА и не смог пробиться в плей-офф. На счету «Миннесоты» по итогам регулярного чемпионата было 26 побед при 40 поражениях.
Сам же Швед сейчас в составе сборной России готовится к предстоящим Олимпийским играм в Лондоне. Баскетбольный олимпийский турнир пройдёт с 29 июля по 12 августа.