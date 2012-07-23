Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2012,, 09:18

Published 23 июля 2012,, 09:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Алексей Швед перешёл в «Миннесоту»

23 июля 2012, 09:18
Белгородский баскетболист, несколько лет выступавший за столичный ЦСКА, свой новый сезон начнёт за океаном. Сегодня «армейцы» подтвердили, что Алексей Швед продолжит карьеру в команде Национальной баскетбольной лиги «Миннесота Тимбервулвз».

Защитник Алексей Швед использовал опцию контракта с ЦСКА, чтобы осуществить переход в команду НБА «Миннесота Тимбервулвз», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Швед начал заниматься баскетболом в Белгороде у отца, Виктора Николаевича. В ЦСКА Алексей перешёл в 16-летнем возрасте. Он дебютировал в основном составе «армейцев» в сезоне 2006-2007 годов, успел поиграть за «Химки» и московское «Динамо». С 2010 года стал одним из ключевых игроков ЦСКА, а в прошедшем сезоне завоевал приз MVP плей-офф БЕКО ПБЛ, показав второй результат в истории Евролиги по реализации трёхочковых бросков (49,1 %).

«Искренне благодарен ЦСКА - игрокам, тренерам, работникам клуба, Андрею Ватутину (президенту клуба - прим. ред.) лично. Мы вместе провели отличные годы, и у меня сохранялась хорошая возможность остаться, - приводит слова Шведа пресс-служба ЦСКА. - Но всё же я решил попробовать себя на самом высоком уровне, использовать возможность выступить в НБА. Надеюсь, что у меня всё получится в «Миннесоте», приложу для этого все усилия».

В прошлом сезоне новый клуб Алексея Шведа занял 12-е место в западной конференции НБА и не смог пробиться в плей-офф. На счету «Миннесоты» по итогам регулярного чемпионата было 26 побед при 40 поражениях.

Сам же Швед сейчас в составе сборной России готовится к предстоящим Олимпийским играм в Лондоне. Баскетбольный олимпийский турнир пройдёт с 29 июля по 12 августа.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Алексей Швед#Баскетбол
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18