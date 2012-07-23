Алексей Швед перешёл в «Миннесоту»

«Искренне благодарен ЦСКА - игрокам, тренерам, работникам клуба, Андрею Ватутину (президенту клуба - прим. ред.) лично. Мы вместе провели отличные годы, и у меня сохранялась хорошая возможность остаться, - приводит слова Шведа пресс-служба ЦСКА. - Но всё же я решил попробовать себя на самом высоком уровне, использовать возможность выступить в НБА. Надеюсь, что у меня всё получится в «Миннесоте», приложу для этого все усилия».