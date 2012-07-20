Денис Лебедев встретится с Гильермо Джонсом 20 октября в Москве

Posted 20 июля 2012,, 05:50
Published 20 июля 2012,, 05:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Для того чтобы определить дату и место поединка за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, не потребовались торги. Представители действующего обладателя чемпионского пояса 40-летнего панамца Гильермо Джонса и 32-летнего претендента Дениса Лебедева достигли договорённости на этот счёт. Титульный бой состоится 20 октября на арене московского спорткомплекса ЦСКА, со ссылкой на Boxrec сообщает «Чемпионат.com».
По правилам WBA, если бы команды боксёров не договорились о поединке, промоутерские торги состоялись бы 19 июля.
Староосколец Денис Лебедев в своей карьере выиграл 24 боя (из них 18 нокаутом) и один проиграл. В своём предыдущем поединке в апреле 2012 года досрочно победил Шона Кокса. Его будущий соперник Джонс за карьеру побеждал 38 раз (30 нокаутом), трижды проиграл и две встречи закончил ничейным результатом.