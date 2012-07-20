Денис Лебедев встретится с Гильермо Джонсом 20 октября в Москве

Для того чтобы определить дату и место поединка за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, не потребовались торги. Представители действующего обладателя чемпионского пояса 40-летнего панамца Гильермо Джонса и 32-летнего претендента Дениса Лебедева достигли договорённости на этот счёт. Титульный бой состоится 20 октября на арене московского спорткомплекса ЦСКА, со ссылкой на Boxrec сообщает «Чемпионат.com».