Утверждён размер льгот на дизтопливо для белгородских сельхозтоваропроизводителей

Posted 19 июля 2012,, 13:51
Published 19 июля 2012,, 13:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Таким образом, в Белгородской области стоимость льготного дизельного топлива с учётом скидки равна 22 744,5 рубля за тонну.
Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ, результаты распределения льготного дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям размещаются на официальном сайте департамента агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.