Утверждён размер льгот на дизтопливо для белгородских сельхозтоваропроизводителей

Постановлением правительства скидка на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей на июль - ноябрь 2012 года составляет 20 % от средней оптовой цены, сложившейся в регионе во II квартале этого года.

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