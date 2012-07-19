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Posted 19 июля 2012,, 13:51

Published 19 июля 2012,, 13:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Утверждён размер льгот на дизтопливо для белгородских сельхозтоваропроизводителей

19 июля 2012, 13:51
Постановлением правительства скидка на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей на июль - ноябрь 2012 года составляет 20 % от средней оптовой цены, сложившейся в регионе во II квартале этого года.

Таким образом, в Белгородской области стоимость льготного дизельного топлива с учётом скидки равна 22 744,5 рубля за тонну.

Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ, результаты распределения льготного дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям размещаются на официальном сайте департамента агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

#Новости#Экономика#Мария#Скидка#Льгота#Сельхозпроизводитель#Дизтопливо
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