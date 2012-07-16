Белгородские продукты питания может объединить единый бренд

Posted 16 июля 2012,, 12:32
Published 16 июля 2012,, 12:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает «Абирег» со ссылкой на источники в правительстве области, на разработку бренда могут потратить около 2,5 млн рублей. В пуле заинтересованных в его создании компаний называются ЗАО «Агропромышленная группа БВК», ОАО «Белгородский хлебокомбинат», молочный комбинат «Авида», кондитерская фабрика «Белогорье» и ООО «Белые горы».
Планируется, что распространять продукты под единым брендом пищевики будут через белгородские предприятия торговли. В их числе могут оказаться и региональные сети «Айсберг», «Фермер», «Каскад», «Парус», а также магазины системы потребкооперации. Годовой оборот такой продукции должен достигнуть 80 млн рублей, а на самоокупаемость проект может выйти к 2014 году.