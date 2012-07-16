Белгородские продукты питания может объединить единый бренд

Планируется, что распространять продукты под единым брендом пищевики будут через белгородские предприятия торговли. В их числе могут оказаться и региональные сети «Айсберг», «Фермер», «Каскад», «Парус», а также магазины системы потребкооперации. Годовой оборот такой продукции должен достигнуть 80 млн рублей, а на самоокупаемость проект может выйти к 2014 году.