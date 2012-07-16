Белгородская МВЛ: Птиц на улице Костюкова отравили

Posted 16 июля 2012,, 06:42
Published 16 июля 2012,, 06:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, в начале июня в Белгороде во дворе домов 47 и 49 на улице Костюкова жители обнаружили 28 мёртвых голубей и воробьёв. Прибывшие специалисты отдела ветнадзора изучили обстановку, побеседовали с жителями окрестных домов, собрали павшую птицу и, чтобы выяснить причину массовой гибели, доставили для исследования в Белгородскую межобластную ветлабораторию.
В конце июня стали известны результаты ПЦР-диагностики на орнитоз. Эта болезнь, передающаяся человеку, могла угрожать белгородцам. Опасность представлял тот факт, что недалеко от места, где нашли мёртвую птицу, находится школа и детский сад. Проба на эту инфекцию оказалась отрицательной.
В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что птичьего гриппа у павшей птицы также не обнаружено. Как пояснил заместитель директора Белгородской МВЛ по лабораторной работе Владимир Сорокин, для специалистов было важно исключить именно это инфекционное заболевание. «В области около полумиллиона кур, и птичий грипп может нанести серьёзный урон хозяйствам региона, - отметил он, - на сегодня можно сказать, что эпидемиологическая ситуация на территории области в норме».
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, в настоящее время все необходимые исследования патологического материала полностью проведены. Острых инфекционных заболеваний у погибших голубей не обнаружено. Дополнительно проведённые лабораторные исследования на отравление пестицидами также дали отрицательный результат.
Как пояснил В. Сорокин, вероятнее всего птиц отравили люди, намерено или случайно. Например, если голубям дать солёные фисташки или арахис - пернатые погибнут, добавил он.