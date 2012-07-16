Белгородская МВЛ: Птиц на улице Костюкова отравили

В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что птичьего гриппа у павшей птицы также не обнаружено. Как пояснил заместитель директора Белгородской МВЛ по лабораторной работе Владимир Сорокин, для специалистов было важно исключить именно это инфекционное заболевание. «В области около полумиллиона кур, и птичий грипп может нанести серьёзный урон хозяйствам региона, - отметил он, - на сегодня можно сказать, что эпидемиологическая ситуация на территории области в норме».