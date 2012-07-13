Староосколец Кирилл Шамшурин вышел в финал первенства Европы по гребле

Posted 13 июля 2012,, 11:10
Published 13 июля 2012,, 11:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В португальском городе Монтемор-о-Белло продолжаются соревнования сильнейших европейских гребцов на байдарках и каноэ в возрасте до 23 лет. В первенстве Старого Света участвуют спортсмены двух возрастов: юноши (до 18 лет) и молодёжь (18-23 года).
В составе сборной России на турнире выступает Кирилл Шамшурин из Белгородской области. По итогам первого дня первенства Кирилл вместе с астраханцем Расулом Ишмухамедовым благополучно прошёл отбор в финалы по двум парным дисциплинам.
Сначала российские каноисты выиграли свой предварительный заплыв на 1 000 метров, опередив соперников из Венгрии и Польши более чем на две секунды. Затем на полукилометровой дистанции Шамшурин и Ишмухамедов заняли второе место, также дающее право напрямую выйти на финальный старт. Здесь наши спортсмены уступили 1,25 секунды белорусам.
Решающие заплывы в этих дисциплинах состоятся 14 (1 000 метров) и 15 июля (500 метров).
Сегодня вечером Шамшурину предстоит побороться за выход в финал в разряде одиночек на 200-метровке.