Староосколец Кирилл Шамшурин вышел в финал первенства Европы по гребле

Сначала российские каноисты выиграли свой предварительный заплыв на 1 000 метров, опередив соперников из Венгрии и Польши более чем на две секунды. Затем на полукилометровой дистанции Шамшурин и Ишмухамедов заняли второе место, также дающее право напрямую выйти на финальный старт. Здесь наши спортсмены уступили 1,25 секунды белорусам.