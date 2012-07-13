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Posted 13 июля 2012,, 11:10

Published 13 июля 2012,, 11:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Староосколец Кирилл Шамшурин вышел в финал первенства Европы по гребле

13 июля 2012, 11:10
Спортсмен из Белгородской области пробился в финальные заплывы молодёжного первенства Европы в каноэ-двойках на дистанциях 500 и 1 000 метров.

В португальском городе Монтемор-о-Белло продолжаются соревнования сильнейших европейских гребцов на байдарках и каноэ в возрасте до 23 лет. В первенстве Старого Света участвуют спортсмены двух возрастов: юноши (до 18 лет) и молодёжь (18-23 года).

В составе сборной России на турнире выступает Кирилл Шамшурин из Белгородской области. По итогам первого дня первенства Кирилл вместе с астраханцем Расулом Ишмухамедовым благополучно прошёл отбор в финалы по двум парным дисциплинам.

Сначала российские каноисты выиграли свой предварительный заплыв на 1 000 метров, опередив соперников из Венгрии и Польши более чем на две секунды. Затем на полукилометровой дистанции Шамшурин и Ишмухамедов заняли второе место, также дающее право напрямую выйти на финальный старт. Здесь наши спортсмены уступили 1,25 секунды белорусам.

Решающие заплывы в этих дисциплинах состоятся 14 (1 000 метров) и 15 июля (500 метров).

Сегодня вечером Шамшурину предстоит побороться за выход в финал в разряде одиночек на 200-метровке.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Кирилл шамшурин#Каноэ#Гребля
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