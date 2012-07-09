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Posted 9 июля 2012,, 06:37

Published 9 июля 2012,, 06:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области по факту смерти питерского спортсмена проводится доследственная проверка

9 июля 2012, 06:37
Трагедия произошла 30 июня в Новооскольском районе в ходе мультиспортивной гонки «Авантюра рейд». На одном из этапов на реке Оскол утонул участник из Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, 30-летний Евгений Лябин, менеджер питерской фирмы, со своим напарником преодолевал полосу препятствий. Во время прохождения водного рубежа молодой человек стал тонуть, напарник пытался спасти коллегу, но ему это не удалось. Вызванная бригада скорой помощи также не смогла помочь извлечённому на берег спортсмену.

«Не стало Евгения Лябина. Моего друга, коллеги и просто хорошего человека. Заядлого спортсмена и победителя многих соревнований по ориентированию, мультигонкам, велоспорту», - пишут о молодом человеке его друзья на форумах и в блогах. Сейчас со страницы на страницу переходит история «Почему же некоторые ходят по краю», которую Евгений написал незадолго до гибели, чтобы стать участником одной из гонок.

На форуме mtb.vbelgorode.ru организаторы гонки сообщили, что в связи с трагедией никаких результатов подводиться не будет, а весь стартовый и призовой фонд передан родителям Евгения Лябина.

В настоящее время Новооскольский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото с сайта ADVENTURE RACES - приключенческие гонки

#Новости#Происшествия#Мария#СКР#Утопленник#Чп#Авантюра-рейд
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