В Белгородской области по факту смерти питерского спортсмена проводится доследственная проверка

«Не стало Евгения Лябина. Моего друга, коллеги и просто хорошего человека. Заядлого спортсмена и победителя многих соревнований по ориентированию, мультигонкам, велоспорту», - пишут о молодом человеке его друзья на форумах и в блогах. Сейчас со страницы на страницу переходит история «Почему же некоторые ходят по краю», которую Евгений написал незадолго до гибели, чтобы стать участником одной из гонок.