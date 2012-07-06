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Posted 6 июля 2012,, 13:53

Published 6 июля 2012,, 13:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Афиша выходного дня: белгородцев и гостей города ждёт масса ярких событий

6 июля 2012, 13:53
ИА «Бел.Ру» совместно с &lt;a href=http://www.2do2go.ru/bel target=_blank class=inline&gt;2do2go&lt;/a&gt; предлагает жителям и гостям Белгорода познакомиться в предстоящие выходные дни с киноновинкам, посетить выставки, концерты, другие культурные, а также спортивные мероприятия.
Сюжет
Афиша

7 июля, суббота

Выставки

Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69

10:00–18:00 «Павел Барвинский», «Детство звонкое моё», «Хождения Юрия Лунькова».

Телефон для справок – (4722) 31-78-27.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00–19:00 «Не знаю, как иначе...», «Золотая палитра», «Пушкиниана юбилеев».

Телефон для справок – (4722) 58-96-67.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00–19:00 «Спасибо вам за подвиг ваш бессмертный!» Мини-выставка.

Телефон для справок – (4722) 32-25-64.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00–19:00 «Художник и модель».

Телефон для справок – (4722) 32-37-53.

Торгово-развлекательный центр «Гранд», ул. Победы, 83б

11:00–21:00 «Экзотические животные».

Телефон для справок – 8-920-594-46-21.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть новинки: фантастические приключения «Новый человек-паук» и «Железное небо», комедию «Римские приключения» и любовную историю «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», а также «Супер Майк» и «Лето. Одноклассники. Любовь» , фантастический триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», анимационные приключения для всей семьи «Храбрая сердцем» в 3D. Телефоны автоответчиков – (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Спорт

Парк Победы (возле сцены)

Автоспортивный комплекс «Вираж», село Беломестное, ул. Западная, 11

Телефоны для справок – (4722) 78-57-85, (4722) 78-58-78

Соборная площадь

16:00 «Велопокатушки с клубом». Велоспорт для начинающих.

Досуг

Село Заячий Хутор (берег реки Нежеголь, Шебекино)

12:00–23:00 VII фестиваль военно-исторической реконструкции «Белый город – 2012».
Третий и последний день фестиваля.

Студия танца Vanili, ул. Садовая 2а

16:00–19:00 Бесплатный танцевальный мастер-класс от Павла Астапова (hip-hop, jazz-funk, contemporary).

Телефон для справок – 8-906-603-52-88.

Парк Победы

18:00 Творческий отчёт духовых оркестров.

Cити Молл «Белгородский», ул. Щорса, 64

13:00–19:00 Игротека от «Мосигры».

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59

15:00–18:00 Детские творческие мастерские.

Телефон для справок – (4722) 35-32-21.

Кафе «Патриот», Гражданский просп., 2

17:00–21:00 Игротека от «Мосигры».

8 июля, воскресенье

Выставки

Городской парк культуры и отдыха имени Ленина, ул. Островского, 20

Выставка-ярмарка БРОО декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремёсел «Мастера Белогорья».

Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69

10:00–18:00 «Павел Барвинский», «Детство звонкое моё».

Телефон для справок – (4722) 31-78-27.

Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77

10:00–19:00 «Не знаю, как иначе...», «Золотая палитра», «Пушкиниана юбилеев».

Телефон для справок – (4722) 58-96-67.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а

10:00–19:00 «Спасибо вам за подвиг ваш бессмертный!» Мини-выставка.

Телефон для справок – (4722) 32-25-64.

Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71

11:00–19:00 «Художник и модель».

Телефон для справок – (4722) 32-37-53.

Торгово-развлекательный центр «Гранд», ул. Победы, 83б

11:00–21:00 «Экзотические животные».

Телефон для справок – 8-920-594-46-21.

«ПЫЖ-кафе», Свято-Троицкий бульвар, 1

15:00 Фотовыставка «На одном дыхании…». Торжественное открытие.

Кино

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть новинки: фантастические приключения «Новый человек-паук» и «Железное небо», комедию «Римские приключения» и любовную историю «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», а также «Супер Майк» и «Лето. Одноклассники. Любовь» , фантастический триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», анимационные приключения для всей семьи «Храбрая сердцем» в 3D. Телефоны автоответчиков – (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).

Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а

14:00 Демонстрация художественных фильмов.

Телефон для справок – (4722) 35-76-22.

Концерты, представления

Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8

13:30 Пазднование Дня семьи, любви и верности.

Телефоны для справок – (4722) 26-16-63, 26-72-93.

Парк Победы

18:00 Выступление творческих коллективов Белгородской государственной филармонии.

19:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.

Соборная площадь

19:00 Выступление творческих коллективов.

Досуг

Городской парк культуры и отдыха имени Ленина, ул. Островского, 20

Телефон для справок – (4722) 27-63-23 (Татьяна Алексеева).

Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59.

15:00–18:00 Детские творческие мастерские в арт-клубе «Студия».

Телефон для справок – (4722) 35-32-21.

Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36

13:00 Игротека от «Мосигры».

«ПЫЖ-кафе», Свято-Троицкий бульвар, 1

17:00 Игротека от «Мосигры».

Более подробная информация об этих и других событиях в интерактивной афише 2do2go.

#Новости#Культура#Афиша#Мария
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