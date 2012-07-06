Афиша выходного дня: белгородцев и гостей города ждёт масса ярких событий

Posted 6 июля 2012,, 13:53
Published 6 июля 2012,, 13:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
7 июля, суббота
Выставки
Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69
10:00–18:00 «Павел Барвинский», «Детство звонкое моё», «Хождения Юрия Лунькова».
Телефон для справок – (4722) 31-78-27.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00–19:00 «Не знаю, как иначе...», «Золотая палитра», «Пушкиниана юбилеев».
Телефон для справок – (4722) 58-96-67.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00–19:00 «Спасибо вам за подвиг ваш бессмертный!» Мини-выставка.
Телефон для справок – (4722) 32-25-64.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
11:00–19:00 «Художник и модель».
Телефон для справок – (4722) 32-37-53.
Торгово-развлекательный центр «Гранд», ул. Победы, 83б
11:00–21:00 «Экзотические животные».
Телефон для справок – 8-920-594-46-21.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть новинки: фантастические приключения «Новый человек-паук» и «Железное небо», комедию «Римские приключения» и любовную историю «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», а также «Супер Майк» и «Лето. Одноклассники. Любовь» , фантастический триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», анимационные приключения для всей семьи «Храбрая сердцем» в 3D. Телефоны автоответчиков – (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Спорт
Парк Победы (возле сцены)
Автоспортивный комплекс «Вираж», село Беломестное, ул. Западная, 11
Телефоны для справок – (4722) 78-57-85, (4722) 78-58-78
Соборная площадь
16:00 «Велопокатушки с клубом». Велоспорт для начинающих.
Досуг
Село Заячий Хутор (берег реки Нежеголь, Шебекино)
12:00–23:00 VII фестиваль военно-исторической реконструкции «Белый город – 2012».
Третий и последний день фестиваля.
Студия танца Vanili, ул. Садовая 2а
16:00–19:00 Бесплатный танцевальный мастер-класс от Павла Астапова (hip-hop, jazz-funk, contemporary).
Телефон для справок – 8-906-603-52-88.
Парк Победы
18:00 Творческий отчёт духовых оркестров.
Cити Молл «Белгородский», ул. Щорса, 64
13:00–19:00 Игротека от «Мосигры».
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59
15:00–18:00 Детские творческие мастерские.
Телефон для справок – (4722) 35-32-21.
Кафе «Патриот», Гражданский просп., 2
17:00–21:00 Игротека от «Мосигры».
8 июля, воскресенье
Выставки
Городской парк культуры и отдыха имени Ленина, ул. Островского, 20
Выставка-ярмарка БРОО декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремёсел «Мастера Белогорья».
Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69
10:00–18:00 «Павел Барвинский», «Детство звонкое моё».
Телефон для справок – (4722) 31-78-27.
Белгородский государственный художественный музей, ул. Победы, 77
10:00–19:00 «Не знаю, как иначе...», «Золотая палитра», «Пушкиниана юбилеев».
Телефон для справок – (4722) 58-96-67.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, ул. Попова, 2а
10:00–19:00 «Спасибо вам за подвиг ваш бессмертный!» Мини-выставка.
Телефон для справок – (4722) 32-25-64.
Выставочный зал «Родина», просп. Б. Хмельницкого, 71
11:00–19:00 «Художник и модель».
Телефон для справок – (4722) 32-37-53.
Торгово-развлекательный центр «Гранд», ул. Победы, 83б
11:00–21:00 «Экзотические животные».
Телефон для справок – 8-920-594-46-21.
«ПЫЖ-кафе», Свято-Троицкий бульвар, 1
15:00 Фотовыставка «На одном дыхании…». Торжественное открытие.
Кино
На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть новинки: фантастические приключения «Новый человек-паук» и «Железное небо», комедию «Римские приключения» и любовную историю «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», а также «Супер Майк» и «Лето. Одноклассники. Любовь» , фантастический триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», анимационные приключения для всей семьи «Храбрая сердцем» в 3D. Телефоны автоответчиков – (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).
Дом офицеров, ул. Куйбышева, 33а
14:00 Демонстрация художественных фильмов.
Телефон для справок – (4722) 35-76-22.
Концерты, представления
Белгородский государственный театр кукол, ул. Некрасова, 5б/8
13:30 Пазднование Дня семьи, любви и верности.
Телефоны для справок – (4722) 26-16-63, 26-72-93.
Парк Победы
18:00 Выступление творческих коллективов Белгородской государственной филармонии.
19:00 Танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии». Играет духовой оркестр.
Соборная площадь
19:00 Выступление творческих коллективов.
Досуг
Городской парк культуры и отдыха имени Ленина, ул. Островского, 20
Телефон для справок – (4722) 27-63-23 (Татьяна Алексеева).
Арт-клуб «Студия», Гражданский просп., 59.
15:00–18:00 Детские творческие мастерские в арт-клубе «Студия».
Телефон для справок – (4722) 35-32-21.
Универмаг «Белгород», ул. Попова, 36
13:00 Игротека от «Мосигры».
«ПЫЖ-кафе», Свято-Троицкий бульвар, 1
17:00 Игротека от «Мосигры».