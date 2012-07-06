Афиша выходного дня: белгородцев и гостей города ждёт масса ярких событий

На эти выходные белгородские кинотеатры предлагают вам посмотреть новинки: фантастические приключения «Новый человек-паук» и «Железное небо», комедию «Римские приключения» и любовную историю «Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», а также «Супер Майк» и «Лето. Одноклассники. Любовь» , фантастический триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», анимационные приключения для всей семьи «Храбрая сердцем» в 3D. Телефоны автоответчиков – (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»).