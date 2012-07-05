В Белгороде возбудили уголовное дело против организаторов «МММ-2011»

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, в ходе проверки законности деятельности «МММ-2011» выяснилось, что в сети Интернет имеются сайты, на которых размещена реклама проекта. В ней говорится, что участники схемы смогут получить доход в размере 20 и более процентов в месяц от перечисленных на электронные платёжные системы денежных средств. В пирамиду вовлечено большое количество граждан, являющихся как вкладчиками, так и организаторами системы.



Однако проверяющие установили, что организаторы «МММ-2011» не ведут какую-либо хозяйственную или инвестиционную деятельность, приносящую прибыль. Доходность производимых в рамках проекта операций явно не обеспечивает возможность полной выплаты дивидендов по привлечённым средствам. Следовательно, информация в Интернете размещена без намерения произвести соответствующие выплаты.