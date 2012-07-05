В Белгороде возбудили уголовное дело против организаторов «МММ-2011»

Posted 5 июля 2012,, 08:26
Published 5 июля 2012,, 08:26
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, в начале июня на малом заседании правительства области глава региона попросил силовые ведомства обратить внимание на деятельность пирамиды и предотвратить обман белгородцев.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, в ходе проверки законности деятельности «МММ-2011» выяснилось, что в сети Интернет имеются сайты, на которых размещена реклама проекта. В ней говорится, что участники схемы смогут получить доход в размере 20 и более процентов в месяц от перечисленных на электронные платёжные системы денежных средств. В пирамиду вовлечено большое количество граждан, являющихся как вкладчиками, так и организаторами системы.
Однако проверяющие установили, что организаторы «МММ-2011» не ведут какую-либо хозяйственную или инвестиционную деятельность, приносящую прибыль. Доходность производимых в рамках проекта операций явно не обеспечивает возможность полной выплаты дивидендов по привлечённым средствам. Следовательно, информация в Интернете размещена без намерения произвести соответствующие выплаты.
В соответствии с заключением экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на финансовых рынках и на основании экспертного заключения ЗАО «НАФИ» схема «МММ-2011» вне зависимости от способа размещения денежных средств была признана финансовой пирамидой.
По результатам проверки, на основании представленных прокуратурой материалов, 2 июля 2012 года следователем отдела № 5 СУ УМВД России по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).