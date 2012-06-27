СК проводит доследственную проверку по факту пожара на шебекинском заводе «Химком»

Posted 27 июня 2012,, 13:37
Published 27 июня 2012,, 13:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщало ИА «Бел.Ру», возгорание случилось днём 25 мая 2012 года. С момента сообщения в МЧС спасателям потребовалось около часа на ликвидацию пожара. В результате ЧП пострадали три человека, которых доставили в больницу.
2 июня 2012 года в стационаре скончался один из пострадавших – 30-летний Иван Литовкин. Как рассказала ИА «Бел.Ру» супруга погибшего Ольга Литовкина, Ростехнадзор уже выдал свой акт о несчастном случае с летальным исходом. Теперь материалы о пожаре переданы в следственный отдел по Шебекинскому району Следственного комитета области. По мнению Ольги Литовкиной, на предприятии имелись нарушения в обеспечении безопасности работников. Однако окончательную оценку теперь даст следствие.
Как рассказал корреспонденту ИА «Бел.Ру» руководитель следственного отдела Евгений Беляев, в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Её сроки Евгений Беляев не назвал.