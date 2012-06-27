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Posted 27 июня 2012,, 13:37

Published 27 июня 2012,, 13:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

СК проводит доследственную проверку по факту пожара на шебекинском заводе «Химком»

27 июня 2012, 13:37
Как стало известно, один из троих пострадавших во время пожара 25 мая в цехе по производству отвердителя для красок скончался спустя несколько дней на больничной койке. Будет ли возбуждено уголовное дело по факту пожара, пока не известно.
Сюжет
Пожар

Как сообщало ИА «Бел.Ру», возгорание случилось днём 25 мая 2012 года. С момента сообщения в МЧС спасателям потребовалось около часа на ликвидацию пожара. В результате ЧП пострадали три человека, которых доставили в больницу.

2 июня 2012 года в стационаре скончался один из пострадавших – 30-летний Иван Литовкин. Как рассказала ИА «Бел.Ру» супруга погибшего Ольга Литовкина, Ростехнадзор уже выдал свой акт о несчастном случае с летальным исходом. Теперь материалы о пожаре переданы в следственный отдел по Шебекинскому району Следственного комитета области. По мнению Ольги Литовкиной, на предприятии имелись нарушения в обеспечении безопасности работников. Однако окончательную оценку теперь даст следствие.

Как рассказал корреспонденту ИА «Бел.Ру» руководитель следственного отдела Евгений Беляев, в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Её сроки Евгений Беляев не назвал.

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