СК проводит доследственную проверку по факту пожара на шебекинском заводе «Химком»

2 июня 2012 года в стационаре скончался один из пострадавших – 30-летний Иван Литовкин. Как рассказала ИА «Бел.Ру» супруга погибшего Ольга Литовкина, Ростехнадзор уже выдал свой акт о несчастном случае с летальным исходом. Теперь материалы о пожаре переданы в следственный отдел по Шебекинскому району Следственного комитета области. По мнению Ольги Литовкиной, на предприятии имелись нарушения в обеспечении безопасности работников. Однако окончательную оценку теперь даст следствие.