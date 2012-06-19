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Posted 19 июня 2012,, 05:18

Published 19 июня 2012,, 05:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

БелГУ запустит электронную очередь для абитуриентов

19 июня 2012, 05:18
В Белгородском госуниверситете прошёл пробный запуск электронного оборудования для приёма документов абитуриентов.

Как сообщает пресс-служба вуза, новая система позволит избежать лишней суеты и неразберихи при подаче документов. Чтобы попасть в приёмную комиссию, необходимо взять в терминале талон с номером очереди. Появление на экране монитора этого номера будет свидетельствовать о том, что вас готовы принять.

В университете также установили мониторы, отображающие общий ход приёмной кампании. Кроме того, всю интересующую информацию о необходимых документах, правилах приёма, экзаменах и количестве бюджетных мест можно узнать, воспользовавшись специальным электронным оборудованием, которое также разместили в холле университета по улице Студенческой.

Воспользоваться всеми этими новшествами потенциальные студенты смогут уже с 20 июня.

Для иногородних абитуриентов предусмотрена возможность дистанционной подачи заявления для поступления в вуз. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте университета, а затем в режиме онлайн следить за состоянием и статусом поданного заявления. В случае рекомендации к зачислению абитуриентам необходимо в установленные Минобрнауки сроки предоставить в приёмную комиссию оригиналы документов для зачисления.

#Новости#БелГУ#Наука#Мария#Абитуриент#Приемная комиссия#Электронная очередь
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