БелГУ запустит электронную очередь для абитуриентов

Posted 19 июня 2012,, 05:18
Published 19 июня 2012,, 05:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба вуза, новая система позволит избежать лишней суеты и неразберихи при подаче документов. Чтобы попасть в приёмную комиссию, необходимо взять в терминале талон с номером очереди. Появление на экране монитора этого номера будет свидетельствовать о том, что вас готовы принять.
В университете также установили мониторы, отображающие общий ход приёмной кампании. Кроме того, всю интересующую информацию о необходимых документах, правилах приёма, экзаменах и количестве бюджетных мест можно узнать, воспользовавшись специальным электронным оборудованием, которое также разместили в холле университета по улице Студенческой.
Воспользоваться всеми этими новшествами потенциальные студенты смогут уже с 20 июня.
Для иногородних абитуриентов предусмотрена возможность дистанционной подачи заявления для поступления в вуз. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте университета, а затем в режиме онлайн следить за состоянием и статусом поданного заявления. В случае рекомендации к зачислению абитуриентам необходимо в установленные Минобрнауки сроки предоставить в приёмную комиссию оригиналы документов для зачисления.