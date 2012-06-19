БелГУ запустит электронную очередь для абитуриентов

Для иногородних абитуриентов предусмотрена возможность дистанционной подачи заявления для поступления в вуз. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте университета, а затем в режиме онлайн следить за состоянием и статусом поданного заявления. В случае рекомендации к зачислению абитуриентам необходимо в установленные Минобрнауки сроки предоставить в приёмную комиссию оригиналы документов для зачисления.