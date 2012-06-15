Белгородских медиков поздравили с профессиональным праздником

В этот день назвали имена врачей, победивших в ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства. Гордое звание «Лучший врач года» получили девять человек, им вручили дипломы и денежные премии. Свои награды и у победителей областного смотра-конкурса профессионального мастерства специалистов со средним медицинским образованием «Лучший по профессии». Им подарили ЖК-телевизоры.