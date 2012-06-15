Белгородских медиков поздравили с профессиональным праздником

Posted 15 июня 2012,, 14:14
Published 15 июня 2012,, 14:14
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
С поздравительной речью к виновникам торжества обратился первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров: «Сегодня мы отмечаем огромный вклад медицинских работников в сохранение здоровья нашего общества. Профессия медика несоизмерима ни с одной специальностью, так как вы сохраняете и продляете жизнь человека, дарите здоровье каждой семье».
В этот день назвали имена врачей, победивших в ежегодном областном конкурсе профессионального мастерства. Гордое звание «Лучший врач года» получили девять человек, им вручили дипломы и денежные премии. Свои награды и у победителей областного смотра-конкурса профессионального мастерства специалистов со средним медицинским образованием «Лучший по профессии». Им подарили ЖК-телевизоры.
В ежегодном рейтинговом соревновании среди областных и муниципальных лечебных учреждений лучшими стали Волоконовская центральная районная больница, городская больница № 2 г. Белгорода и областная клиническая больница Святителя Иоасафа.
За многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения, высокий профессионализм и в связи с Днём медицинского работника почётной грамоты губернатора Евгения Савченко удостоены шесть врачей учреждений здравоохранения области, ещё 16 человек получили благодарности главы региона.
15 специалистам вручили благодарность председателя Белгородской областной Думы Ивана Кулабухова, а 10 человек отмечены Архиерейской грамотой в благословение за усердные труды во благо Белгородской и Старооскольской епархии Русской православной церкви.