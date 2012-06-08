Белгородцам предлагают выбрать народного диктора

Posted 8 июня 2012,, 11:55
Published 8 июня 2012,, 11:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
У белгородцев впервые появилась уникальная возможность выбрать настоящего народного диктора более чем из 100 участников проекта.
Конкурс проходит в несколько этапов. По результатам первого отберут претендентов, понравившихся наибольшему количеству телезрителей. Во втором туре лидерам придётся пройти ещё несколько испытаний, доказав свой профессионализм, в результате чего на телеканале «Мир Белогорья» появится настоящий народный диктор.
Увидеть и оценить кандидатов в дикторы можно ежедневно, кроме выходных, в эфире «Мира Белогорья» в 20:00. Принять участие в голосовании может любой желающий, зайдя на официальный сайт телерадиокомпании.
Проект завершится в августе, и к началу нового телесезона зрители смогут увидеть победителя конкурса в качестве диктора информационного выпуска.