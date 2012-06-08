Белгородцам предлагают выбрать народного диктора

Конкурс проходит в несколько этапов. По результатам первого отберут претендентов, понравившихся наибольшему количеству телезрителей. Во втором туре лидерам придётся пройти ещё несколько испытаний, доказав свой профессионализм, в результате чего на телеканале «Мир Белогорья» появится настоящий народный диктор.