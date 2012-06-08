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Posted 8 июня 2012,, 11:55

Published 8 июня 2012,, 11:55

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцам предлагают выбрать народного диктора

8 июня 2012, 11:55
На телеканале «Мир Белогорья» стартовал новый интерактивный проект – конкурс-отбор дикторов «С вами в студии...». В нём приняли участие более 100 человек, оценить которых предстоит зрителям.
Сюжет
Конкурс

У белгородцев впервые появилась уникальная возможность выбрать настоящего народного диктора более чем из 100 участников проекта.

Конкурс проходит в несколько этапов. По результатам первого отберут претендентов, понравившихся наибольшему количеству телезрителей. Во втором туре лидерам придётся пройти ещё несколько испытаний, доказав свой профессионализм, в результате чего на телеканале «Мир Белогорья» появится настоящий народный диктор.

Увидеть и оценить кандидатов в дикторы можно ежедневно, кроме выходных, в эфире «Мира Белогорья» в 20:00. Принять участие в голосовании может любой желающий, зайдя на официальный сайт телерадиокомпании.

Проект завершится в августе, и к началу нового телесезона зрители смогут увидеть победителя конкурса в качестве диктора информационного выпуска.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Конкурс#Мир Белогорья#Народный диктор
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