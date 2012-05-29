В Белгороде открылся дилерский центр Jaguar Land Rover Россия

«Белгород и Белгородская область являются для нас перспективными, и нам бы хотелось, чтобы наши клиенты, которые начинали с «Хёндая», официальными дилерами которого здесь также является компания Genser, не уходили из нашей семьи», – сказал на пресс-конференции, предшествующей церемонии открытия дилерского центра в Белгороде, председатель cовета директоров ГК Genser Владимир Пронин.