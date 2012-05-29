В Белгороде открылся дилерский центр Jaguar Land Rover Россия

Posted 29 мая 2012,, 07:35
Published 29 мая 2012,, 07:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Автомобильная марка Jaguar берёт своё начало с 20-х годов прошлого века с производства мотоколясок. Потом было налажено изготовление комплектующих к другим европейским автомобилям, а в середине 30-х появились и машины собственного производства. Популярность к компании пришла в 50-х годах, когда гоночные и спортивные автомобили Jaguar стали принимать активное участие в соревнованиях высокого уровня.
Всемирную известность среди потребителей Jaguar получает в 60-е годы, благодаря своим высоким по качеству спортивным купе и седанам. В частности, в те годы появился первый автомобиль знаменитой серии E-Type. В настоящее время две английские торговые марки Jaguar и Land Rover входят в одну объединённую компанию.
«Белгород и Белгородская область являются для нас перспективными, и нам бы хотелось, чтобы наши клиенты, которые начинали с «Хёндая», официальными дилерами которого здесь также является компания Genser, не уходили из нашей семьи», – сказал на пресс-конференции, предшествующей церемонии открытия дилерского центра в Белгороде, председатель cовета директоров ГК Genser Владимир Пронин.
По словам присутствовавшего на открытии генерального директора Jaguar Land Rover Россия Франка Виттеманна, компания видит большие перспективы по продажам в РФ флагмана модельного ряда – Jaguar XJ, автомобиля, предполагающего поездки с личным водителем. Также господин Виттеманн высказал большую заинтересованность компании в развитии продаж спортивных купе в России.
Автоцентр Jaguar Land Rover построен в строгом соответствии c требованиями производителя, оснащён современным оборудованием. Сервисная зона включает шесть постов обслуживания и диагностическую линию. Штат сотрудников насчитывает более 30 высококвалифицированных специалистов, прошедших обязательную подготовку и сертификацию в центрах головной компании.
Тестовый парк дилерского центра представлен девятью автомобилями. Это и лучший седан бизнес-класса – обновлённый Jaguar XF, имеющий более 80 международных наград; и самый роскошный автомобиль, по версии журнала Top Gear (Великобритания), – Jaguar XJ, получивший престижную российскую награду «Золотой Клаксон» в номинации «Автомобиль представительского класса», и спорт-купе Jaguar XKR. Также в тестовом парке представлены автомобили Land Rover –Discovery 4, Freelander2, Defender, Range Rover Sport и Range Rover Evoque.
Помимо этого, клиентам нового дилерского центра предлагается полный спектр услуг: выгодные программы кредитования от партнёров, лизинг, страхование, установка допоборудования и охранных систем, тест-драйв, услуга trade-in (замена любого старого автомобиля на новый с доплатой), гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт любой сложности.
Клиентам автоцентра доступна VIP-программа обслуживания – услуги выделенного специалиста, круглосуточная техническая помощь на дороге, бесплатная эвакуация при поломке, предоставление подменных машин и т. д. Многие из потенциальных клиентов центра и сегодняшних владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover приняли участие в торжественной церемонии открытия дилерского центра Jaguar Land Rover. Для них в этот вечер звучала джазовая музыка, выставлялись картины белгородских художников и была продемонстрирована новая коллекция модельеров города.
В минувшие выходные познакомиться с новым автоцентром, новыми автомобилями и пройти тест-драйв смогли все желающие жители города на дне открытых дверей Jaguar. Дилерский центр Jaguar Land Rover в Белгороде работает по адресу: просп. Б. Хмельницкого, 182, тел. (4722) 376-120.
На правах рекламы