Евгений Савченко попросил подчинённых прислушаться к Герману Грефу

Posted 16 апреля 2012,, 13:19
Published 16 апреля 2012,, 13:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Статья Германа Грефа «Эффективность российской власти и модернизация» опубликована в «Ведомостях» в пятницу, 13 апреля. В ней экс-министр экономразвития предлагает де-факто реформу всего процесса государственного управления с внедрением краудсорсинга, т. е. вовлечения в принятие решений так называемого креативного класса и неравнодушных граждан.
Подобная трансформация в области госуправления, по мнению Грефа, сделает его работу прозрачной, создаст обратную связь народа и власти и устранит причины, являющиеся общими для всех арабских революций и гражданских протестов.
«Речь идёт о краудсоринге и новой модели государственного регионального управления», – отметил сегодня Евгений Савченко и попросил всех членов правительства области внимательно прочитать статью Грефа. Принципы, изложенные в статье, и сам механизм крадусорсинга губернатор предложил реализовать и на региональном уровне. На одном из ближайших заседаний правительства департамент кадровой политики и администрация губернатора должны подготовить соответствующий проект.