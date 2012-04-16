Евгений Савченко попросил подчинённых прислушаться к Герману Грефу

«Речь идёт о краудсоринге и новой модели государственного регионального управления», – отметил сегодня Евгений Савченко и попросил всех членов правительства области внимательно прочитать статью Грефа. Принципы, изложенные в статье, и сам механизм крадусорсинга губернатор предложил реализовать и на региональном уровне. На одном из ближайших заседаний правительства департамент кадровой политики и администрация губернатора должны подготовить соответствующий проект.