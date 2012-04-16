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Posted 16 апреля 2012,, 13:19

Published 16 апреля 2012,, 13:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Евгений Савченко попросил подчинённых прислушаться к Герману Грефу

16 апреля 2012, 13:19
На сегодняшнем малом заседании правительства Белгородской области губернатор Евгений Савченко попросил воплотить идеи, изложенные в статье председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в региональный проект.

Статья Германа Грефа «Эффективность российской власти и модернизация» опубликована в «Ведомостях» в пятницу, 13 апреля. В ней экс-министр экономразвития предлагает де-факто реформу всего процесса государственного управления с внедрением краудсорсинга, т. е. вовлечения в принятие решений так называемого креативного класса и неравнодушных граждан.

Подобная трансформация в области госуправления, по мнению Грефа, сделает его работу прозрачной, создаст обратную связь народа и власти и устранит причины, являющиеся общими для всех арабских революций и гражданских протестов.

«Речь идёт о краудсоринге и новой модели государственного регионального управления», – отметил сегодня Евгений Савченко и попросил всех членов правительства области внимательно прочитать статью Грефа. Принципы, изложенные в статье, и сам механизм крадусорсинга губернатор предложил реализовать и на региональном уровне. На одном из ближайших заседаний правительства департамент кадровой политики и администрация губернатора должны подготовить соответствующий проект.

#Новости#Политика#Мария#Малое правительство#Власть#Госуправление
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