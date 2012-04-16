Белгородский технологический университет начинает набор абитуриентов

В 2012 году набор ведётся по широкому спектру направлений, профилей, специальностей. В том числе «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «землеустройство и кадастры», «теплоэнергетика и теплотехника», «электроэнергетика и электротех­ника» и ряд других специальностей.