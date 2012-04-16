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Posted 16 апреля 2012,, 05:21

Published 16 апреля 2012,, 05:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский технологический университет начинает набор абитуриентов

16 апреля 2012, 05:21
С 16 апреля 2012 года приёмная комиссия университета начинает приём документов абитуриентов, желающих поступить в институт дистанционного образования БГТУ имени В. Г. Шухова.

Как сообщает пресс-служба университета, абитуриенты удалённых регионов могут воспользоваться системой электронной регистрации.

В 2012 году набор ведётся по широкому спектру направлений, профилей, специальностей. В том числе «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «землеустройство и кадастры», «теплоэнергетика и теплотехника», «электроэнергетика и электротех­ника» и ряд других специальностей.

Информация об институте дистанционного образования, а также правила приёма и технология проведения вступительных испытаний опубликованы на официальном сайте вуза.

#Новости#Бгту им в.г.шухова#Наука#Мария#Абитуриент#Обучение
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