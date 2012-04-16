Белгородский технологический университет начинает набор абитуриентов

Posted 16 апреля 2012,, 05:21
Published 16 апреля 2012,, 05:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба университета, абитуриенты удалённых регионов могут воспользоваться системой электронной регистрации.
В 2012 году набор ведётся по широкому спектру направлений, профилей, специальностей. В том числе «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «землеустройство и кадастры», «теплоэнергетика и теплотехника», «электроэнергетика и электротехника» и ряд других специальностей.
Информация об институте дистанционного образования, а также правила приёма и технология проведения вступительных испытаний опубликованы на официальном сайте вуза.