В Корочанском районе заложили ещё один Думский лес

Новый Думский лес появился недалеко от первой рощи – на склоне возле села Ольховатка. Несмотря на дождливую погоду, на площади четыре гектара депутаты и сотрудники аппарата высадили около 5 000 саженцев дуба и почти столько же – ясеня. На этот раз субботник поддержали и депутаты муниципального совета Корочанского района, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.