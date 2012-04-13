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Posted 13 апреля 2012,, 08:47

Published 13 апреля 2012,, 08:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Корочанском районе заложили ещё один Думский лес

13 апреля 2012, 08:47
Около десяти тысяч молодых деревьев высадили депутаты и сотрудники аппарата Белгородской областной Думы у корочанского села Ольховатка.

Напомним, первые несколько тысяч саженцев дуба думцы высадили год назад возле села Мазикино Корочанского района. Их труды не прошли даром: по словам местного лесничего, большинство деревьев принялись.

Новый Думский лес появился недалеко от первой рощи – на склоне возле села Ольховатка. Несмотря на дождливую погоду, на площади четыре гектара депутаты и сотрудники аппарата высадили около 5 000 саженцев дуба и почти столько же – ясеня. На этот раз субботник поддержали и депутаты муниципального совета Корочанского района, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.

Первый заместитель председателя облдумы Александр Скляров призвал подобные субботники проводить во всех без исключения коллективах области: «Общими усилиями мы сможем поддержать и преумножить зелёное богатство нашего края. Это благое дело, необходимое нашим потомкам, которым мы оставим в наследство зелёные рощи и леса».

Фото пресс-службы Белгородской областной Думы

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Субботник#Депутат#Облдума#Думский лес
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