В Корочанском районе заложили ещё один Думский лес

Posted 13 апреля 2012,, 08:47
Published 13 апреля 2012,, 08:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, первые несколько тысяч саженцев дуба думцы высадили год назад возле села Мазикино Корочанского района. Их труды не прошли даром: по словам местного лесничего, большинство деревьев принялись.
Новый Думский лес появился недалеко от первой рощи – на склоне возле села Ольховатка. Несмотря на дождливую погоду, на площади четыре гектара депутаты и сотрудники аппарата высадили около 5 000 саженцев дуба и почти столько же – ясеня. На этот раз субботник поддержали и депутаты муниципального совета Корочанского района, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.
Первый заместитель председателя облдумы Александр Скляров призвал подобные субботники проводить во всех без исключения коллективах области: «Общими усилиями мы сможем поддержать и преумножить зелёное богатство нашего края. Это благое дело, необходимое нашим потомкам, которым мы оставим в наследство зелёные рощи и леса».
Фото пресс-службы Белгородской областной Думы